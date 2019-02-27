Mynet Trend

Yer: İstanbul! Genç kadın komşularının kabusu oldu

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 27.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Maltepe'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Günlerdir yaşadığı sorunlar önceki gece de park yüzünden daha da büyüyünce kadın ilk önce araçlara çarptı ardından apartman sakinine hızla çarptı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Günlerdir yaşadığı sorunlar önceki gece de park yüzünden daha da büyüyünce kadın ilk önce araçlara çarptı ardından apartman sakinine hızla çarptı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de bulunan bir apartmanda oturan vatandaşların binaya kiracı bir kadının taşınmasıyla hayatları adeta alt üst oldu. İddiaya göre tüm apartman sakinleri kadının yüz kızartıcı işler yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu. Apartmana 4 ay önce taşındı ama kısa süre sonra ev sahibi tarafından evi boşaltması için mahkemeye verildi. Mahkeme süreci başlayınca da iddiaya göre apartman sakinleriyle arasında park tartışması başladı.

AW633543_02

Önceki gece iddiaya göre park yeri nedeniyle apartman sakinleri ile genç kadın tartışmaya başladı. Kadın kendisine gösterilen park yerine; "İstediğim yere park ederim " deyince tartışmanın fitili ateşlendi. İlk önce aracıyla diğer araçlara çarpan kadın ardından kendisine tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürdü. Birine hızla çarpan kadın ardından hızla kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadın önce araçlara çarpıyor. Ardından kendini tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürüyor. Birine hızla çarpıp kaçıyor.

AW633543_03

AW633543_04

Kaynak: İHA


Bir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anıBir anda hayatı değişti! Evsiz köpeğin en mutlu anı
Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandıTaksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı
Kedinin motosiklet aşkı sosyal medyayı sallıyorKedinin motosiklet aşkı sosyal medyayı sallıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
maltepe istanbul

En Çok Okunan Trend Haberler

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Fuhuş pazarlığı cinayetle bitti!

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da elenen isim belli oldu! İddialı yarışmacı veda etti

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

6 saatlik gizemli keşif! Yine aynı İHA!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

Kadın izleyicinin canlı yayında yaptığı enişte itirafı ağızları açık bıraktı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Anlattıkları yürek yakıyor: Ölü kıyafeti giyerek büyüdüm

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Su borusunun içinden çıktı! Tam 8 metre

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Taksim'de 'pes' dedirten görüntü! Böyle yakalandı

Kedinin motosiklet aşkı! Sosyal medyada beğeni yağan fotoğraf

Kedinin motosiklet aşkı sosyal medyayı sallıyor

Eşi intihar edeceğine inanmadı, polisler devreye girdi

İlginç anlar! Polis fotoğraf çekip yolladı

Erasmus için geldiler, Adana'da hastanelik oldular

Erasmus için geldiler, Adana'da hastanelik oldular

Ümit Karan hakkında mahkemeden zorla getirme kararı!

Ümit Karan hakkında mahkemeden zorla getirme kararı!

Kiloluyken kimse yüzüme bakmıyordu, şimdi telefonum susmuyor

Kiloluyken kimse yüzüme bakmıyordu, şimdi telefonum susmuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.