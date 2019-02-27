Yer: İstanbul! Genç kadın komşularının kabusu oldu

Maltepe'de komşularıyla sorun yaşayan kadın ortalığı birbirine kattı. Günlerdir yaşadığı sorunlar önceki gece de park yüzünden daha da büyüyünce kadın ilk önce araçlara çarptı ardından apartman sakinine hızla çarptı. Yaşanan dehşet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Maltepe'de bulunan bir apartmanda oturan vatandaşların binaya kiracı bir kadının taşınmasıyla hayatları adeta alt üst oldu. İddiaya göre tüm apartman sakinleri kadının yüz kızartıcı işler yaptığını söyleyerek şikayetçi oldu. Apartmana 4 ay önce taşındı ama kısa süre sonra ev sahibi tarafından evi boşaltması için mahkemeye verildi. Mahkeme süreci başlayınca da iddiaya göre apartman sakinleriyle arasında park tartışması başladı.

Önceki gece iddiaya göre park yeri nedeniyle apartman sakinleri ile genç kadın tartışmaya başladı. Kadın kendisine gösterilen park yerine; "İstediğim yere park ederim " deyince tartışmanın fitili ateşlendi. İlk önce aracıyla diğer araçlara çarpan kadın ardından kendisine tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürdü. Birine hızla çarpan kadın ardından hızla kaçtı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde kadın önce araçlara çarpıyor. Ardından kendini tepki gösteren apartman sakinlerinin üzerine aracını sürüyor. Birine hızla çarpıp kaçıyor.

Kaynak: İHA



