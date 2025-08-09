Mynet Trend

Yer: Kaş! Batıkta bulundu, 1100 yıllık koku şişeleri ortaya çıktı

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarındaki bir batıkta 1100 yıllık cam koku şişeleri bulundu.

Kaş açıklarındaki kazılarda bulunan 485 parça, Uluslararası Arkeoloji Sempozyumu ve Arkeolojinin Altın Çağı Sergisinde ilk' kez ziyaretçilerle buluştu.

ABBASİLER DÖNEMİNE AİT

Sergide 6-7 santim boylarındaki Abbasiler dönemine ait 15 cam koku şişesi ziyaretçilerin ilgisini çekti. Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Hakan Öniz şöyle konuştu:

"İlk yelkenli gemiler bizim kıyılarımızda yelken açıyorlar. Bu gemiler bir nedenle batıyor, kıyıda kalan yerleşimler çeşitli nedenlerle suyun altında kalıyorlar. Bizler bu eşsiz tarihi ortaya çıkartan, aslında şanslı arkeologlarız."

Araştırmacı cam koku şişelerinin hikayesini anlattı:

"Koku şişeleri, Kaş-Besmi açıklarında yaklaşık 1000-1100 sene önce Gazze ve Filistin’in diğer kentlerinde üretilmiş zeytinyağı yüklü amforalar taşıyan bir gemi batığından ortaya çıktı. Bizim batığın kazısına başlama nedenimiz, Gazze’den çıkan ve muhtemelen Marmara Denizi’ne kadar gelen Doğu Akdeniz bölgesinde ticaret yapan bir gemi."

"Gemide, farklı amforalar da var ama ağırlıklı olarak Gazze-Filistin kıyılarının zeytininden yapılmış zeytinyağı taşıyor. Batıkta, zeytin çekirdekleri de bulduğumuz bir amforayı da bulduk. Bu gemi batığının kazısını yaparken birdenbire bir ekip üyemizin elinde küçük bir şişe gördük. Şişeler bizi çok heyecanlandırdı."

"Zaten bazı cam kırıkları da vardı ve bunun üzerinde yoğunlaştığımız zaman 15 tane koku ya da kajal yani sürme olduğunu düşündüğümüz şişeleri gördük, analizleri halen devam ediyor ancak yüzde 90 koku şişeleri bunlar. Gül yağı, Suriye’nin Şam, Damaskus bölgesinde gayet iyi bilinen, misk ve amber de Mısır’dan Doğu Akdeniz’e kadar bir alanda 1000-1100 sene önce insanların çok yakından bildiği, tanıdığı kokulardır."

"O dönemde daha Avrupa’da koku kültürü yok. Koku teknolojisi ve cam teknolojisi Doğu Akdeniz’den Avrupa’ya doğru gidiyor ve bizim bulduğumuz bu koku şişeleri doğudan koku ithalinin, Batı’ya doğru yapıldığına dair ya ilk ya da ilk örneklerden bir tanesi."

