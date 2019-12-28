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  4. Yer: Manisa! İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar

Yer: Manisa! İçi altın dolu kasayı sokak ortasında bırakıp kaçtılar

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir kuyumcu dükkanından içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan kasayı çalan şaşkın hırsızlar, düşürdükleri kasayı kaldıramayınca bırakıp kaçtı.

Salihli’nin Mithatpaşa Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcudan hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı. Edinilen bilgiye göre saat 06.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, içinde 100 bin lira değerinde altın bulunan 150 kilogram ağırlığındaki çelik kasayı, özel olarak yaptırdıkları taşıma aracıya koyarak götürmeye başladı.

Şüpheliler, taşıma aracının devrilmesi sonucu yere düşen çelik kasayı kiraladıkları otomobile yükleyemeyince olay yerinde kaçtı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını inceleyen polis, hırsızlık girişiminde bulunan 2 şüpheliyi tespit etti. Olaya karışan ve İzmir’de olduğu tespit edilen şüphelilerden M.E, yakalanarak Salihli’ye getirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesine sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Salihli İlçe Emniyet Müdürü Sayım Başaran, Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kuyumcu hırsız kasa

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