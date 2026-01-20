Mynet Trend

Yer: Muğla! Dünyanın tren geçmeyen tek istasyonu! Hikayesi ortaya çıktı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde 1900'lü yılların başında Mısır Valisi Abbas Hilmi Paşa tarafından yaptırılan yapının hikayesi şaşırttı. Mısır'ın İskenderiye şehrine yapılacak tren garı ile Dalaman'a yapılacak av köşkü projelerinin karıştırıldığı, binanın aslında av köşkü olduğu ortaya çıktı.

TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazisi içerisinde yer alan yapı, uzun yıllar boyunca ‘Demiryolu olmayan yere yapılan tren garı' olarak anıldı. Bu iddia, zamanla Dalaman'ın en bilinen şehir efsanelerinden biri haline geldi.

ASLINDA AV KÖŞKÜ OLARAK İNŞA EDİLMİŞ

Söz konusu binanın tren garı olarak planlanmadığı, av köşkü amacıyla inşa edildiği açıklandı. Mimari yapısı nedeniyle tren garını andıran bina hakkında, projelerin karıştığı ve yapının yanlışlıkla Dalaman'a yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Dalaman eski Belediye Başkanı Şevket Durmuş, projelerin karışmasının mümkün olmadığını, yapılan projenin doğru olduğunu, geçmiş yıllarda TİGEM arazisi içinde yük taşımak amacıyla tren raylarının bulunduğunu söyledi.

"1908'Lİ YILLARDA YAPILMIŞ"

Binanın iç kısmının ‘Tren Garı' ile bir ilgisinin bulunmadığını belirten Durmuş, "Bu binanın yapılış tarihi 1908'li yıllara dayanıyor. Yapılış amacı da idari ve av binası olarak düşünülüyor. Ama benim dedemden duyduğum, burada trenin çalıştığı, yani sadece işletme içerisinde yük taşımak amacıyla trenin çalıştığıyla ilgilidir. Bir zaman sonra, herhalde tahminim Hilmi Abbas Paşa'dan sonra, tren rayları köylüler tarafından, diğer bazı kişiler tarafından sökülüyor ve kaldırılıyor. Hatta benim babamın evinde iki tane tren rayından kalan demir şu anda var. İşletmenin içerisinde de bir miktar eskiden kalan tren rayı demirlerinden olduğunu biliyorum. Proje karışması falan söz konusu değil burada. Av köşkü ve idari bina olarak yapılıyor. Bina Dalaman çiftliği arazisi içerisinde yük taşımak için de tren kullanılıyor. Ya şimdi tren garı bir başka yerleşim birimlerine gitmesi lazım böyle bir garın olması için. Öyle bir şey de yok. Tren sadece bu bölgede, TİGEM arazisi içerisinde kullanılıyor. Hem biliyorsunuz size Muğla'nın hiçbir tarafına, hiçbir ilçesine, bir yerleşim birimine trenin gelmesi söz konusu değil" dedi.

Osmanlı döneminde, Mısır Valisi olarak atanan Abbas Hilmi Paşa, mülkiyeti 1874'te kendisine geçen Dalaman'daki arazilerinde çalışmaları için çok sayıda Mısırlı ve Sudanlı işçi getirir. Paşa, 1908'de Dalaman'a av köşkü, Valisi olduğu Mısır'ın İskenderiye şehrine de tren istasyonu yaptırmak ister ve planları Fransızlara verir. Fransızların av köşkü ile tren garı projelerini karıştırdıkları, Mısır yerine Dalaman'a yapılan ve halk arasında 'Dünyanın tren geçmeyen tek istasyonu' olarak bilinen bina yapılır. Bina, günümüzde TİGEM hizmet binası olarak kullanılıyor.Kaynak: İHA

