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Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 04.08.2019 13:27 | Son Güncelleme

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos’un (55), Ege ve Akdeniz koylarını gezdiği ’Flying Fox’ adlı lüks yatı, Fethiye Göcek’te açıklarında demirlendi.

Yer: Muğla! Herkesin gözü ondaydı

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un Bodrum, Datça ve Marmaris Selimiye açıklarında tatilini geçirdiği, ’Flying Fox’ adlı lüks yatı, dün Fethiye Göcek açıklarında demirlendi.

Lüks yatın ışıkları, gece boyunca yandı. Alman firmasına ait olan ve günlük kirasının 400 bin euro olduğu öğrenilen ’Flying Fox’ adlı lüks yatta, Bezos’un dinlendiği belirtildi. Göcek’te bugün denize girmek ve güneşlenmek isteyenlerin yanı sıra Göcek koylarını dolaşmak için tekne turuna çıkan tatilciler, ’lüks yatı dikkatle inceledi. Tatilciler, tekne turu sırasında yanından geçtikleri ’Flying Fox’un fotoğraflarını çekti.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Jeff Bezos Amazon

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