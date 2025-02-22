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  4. Yer: Ordu! Kar kalınlığı o kadar fazlaydı ki sokak arasında snowboard yaptılar...

Yer: Ordu! Kar kalınlığı o kadar fazlaydı ki sokak arasında snowboard yaptılar...

22.02.2025 16:22
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
22.02.2025 16:22
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Ordu’nun Altınordu ilçesinde, kar kalınlığının 40 santime ulaştığı sokakta arkadaşlarıyla snowboard yapan Volkan Çelebi (41), “Buraya uzun zamandır böyle kar yağmamıştı. Karın keyfini sokaklarda snowboard yaparak çıkardık” dedi.

Kentte 1 haftadır etkisini gösteren yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Kent merkezinde ise yer yer kalınlığı 40 santime ulaşan kar, halkı da sevindirdi.

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Altınordu ilçesinde yaşayan Volkan Çelebi ve arkadaşları, karla kaplı Taşbaşı ve Zaferimilli mahallelerinde snowboard yaptı.

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UZUN ZAMAN SONRA GÖRÜNCE DAYANAMADILAR

Sokakta snowboard yapmanın farklı bir deneyim olduğunu belirten Çelebi, “Ordu’ya uzun zamandır böyle kar yağmamıştı. Kar kalınlığı kent merkezinde istediğimiz seviyeye ulaşınca snowboard yaptık. Çok keyifli ve güzeldi. Kimseye rahatsızlık vermeden güzel bir aktivite yapmış olduk. Bizler için unutulmaz bir gün oldu” diye konuştu.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ordu Snowboard kar
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