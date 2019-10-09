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Yer:Sakarya! Atatürk büstünü elleriyle yıkadı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 09.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki ortaokulun dış cephesinde, mantolama işi yapan işçi, kirlenen Atatürk büstünü kovayla su dökerek yıkadı.

Yer:Sakarya! Atatürk büstünü elleriyle yıkadı

Serdivan Hakkı Demir Ortaokulu’nun dış cephesinde yapılan mantolama işinde çalışan Zafer Uygar, bahçedeki Atatürk büstünün kirlendiğini gördü. Kaidenin üzerine çıkan Uygar, Atatürk büstünü bir kova su ile yıkadı.

DAVRANIŞI BEĞENİ TOPLADI

Zafer Uygar'ın büstte oluşan lekeleri eli ile temizlediği anlar arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı. İşçinin davranışı beğeni topladı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
sakarya atatürk büstü

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