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Yer: Samsun! Geriye montu ve çantası kaldı

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YAŞAM  | 16.01.2019 10:50 | Son Güncelleme

Samsun Vezirköprü ilçesinde bulunan Şahinkaya Kanyonu'nda kamp kurduktan sonra haber alınamayan Türkmenistan uyruklu genci arama çalışmaları jandarma ve AFAD ekiplerince sürdürülüyor.

Yer: Samsun! Geriye montu ve çantası kaldı

Samsun Şahinkaya Kanyonu’nda bulunan teknecilerle bir süre önce irtibata geçen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, Pazartesi günü Vezirköprü'ye geldi. Yusuf Hojayev'i karşılayan tekne sahibi Muhittin Çataloğlu ile birlikte Şahinkaya Kanyonu’na gelerek tekne ile Kuruçay mevkisine geçti. "Soğukta burada kalma, gel misafirimiz ol" diyen kayıkçının teklifini kabul etmeyen genç, çadır kurarak zirvede kalacağını söyledi.

'BENİ BULURSANIZ BURADAKİ İNSANLARI SUÇLAMAYIN'

Yürüyerek çıktığı zirvede çadır kuran Yusuf Hojayev, “En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var. Yeter bu kadar yaşamak. Beni bulursanız buradaki insanları suçlamayın” sözlerinin yer aldığı videoyu yakınlarına gönderdi. Video üzerine, İstanbul’da bulunan teyzesi yeğeninin durumundan şüphelendi. Şahinkaya Kanyonu’nda teknesi bulunan Muhittin Çataloğlu’nu arayarak yeğeninin kendisine video gönderdiğini bu nedenle merak ettiğini, kamp yaptığı yere gidip bakmasını istedi.

Yusuf Hojayev’in kamp yaptığı alana çıkan Muhittin Çataloğlu, burada gencin çadır kurduğu yerde çantasını, ağaçta asılı montunu ve yerde yakılmış bir miktar para buldu. Durumdan şüphelenen Muhittin Çataloğlu jandarmaya haber verdi. İhbarı değerlendiren ilçe jandarma ekipleri yaptıkları aramada şahsın izine rastlayamadı.

CADIR

Kamp kurduğu yerden atlamış olduğu tahmin edilen gencin suya ulaşamadan dik ve sarp olan kayalıklar arasında olabileceği tahmin ediliyor. İlçe Jandarma ekipleri ve bölgeye gelen AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları güç şartlarda devam ediliyor. AFAD ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gencin izine rastlanılmasa, arama çalışmalarının suda devam edeceği öğrenildi. (İHA)

O hareket kameraya takıldı


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Anahtar Kelimeler:
Samsun şahinkaya kanyonu AFAD Yusuf Hojayev

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