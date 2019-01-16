Yer: Samsun! Geriye montu ve çantası kaldı

Samsun Şahinkaya Kanyonu’nda bulunan teknecilerle bir süre önce irtibata geçen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Türkmenistan uyruklu Yusuf Hojayev, Pazartesi günü Vezirköprü'ye geldi. Yusuf Hojayev'i karşılayan tekne sahibi Muhittin Çataloğlu ile birlikte Şahinkaya Kanyonu’na gelerek tekne ile Kuruçay mevkisine geçti. "Soğukta burada kalma, gel misafirimiz ol" diyen kayıkçının teklifini kabul etmeyen genç, çadır kurarak zirvede kalacağını söyledi.

'BENİ BULURSANIZ BURADAKİ İNSANLARI SUÇLAMAYIN'

Yürüyerek çıktığı zirvede çadır kuran Yusuf Hojayev, “En iyi okulda okuyorum. Param var, her türlü imkanım var. Yeter bu kadar yaşamak. Beni bulursanız buradaki insanları suçlamayın” sözlerinin yer aldığı videoyu yakınlarına gönderdi. Video üzerine, İstanbul’da bulunan teyzesi yeğeninin durumundan şüphelendi. Şahinkaya Kanyonu’nda teknesi bulunan Muhittin Çataloğlu’nu arayarak yeğeninin kendisine video gönderdiğini bu nedenle merak ettiğini, kamp yaptığı yere gidip bakmasını istedi.