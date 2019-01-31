Yer: Sultangazi! Günün kahramanı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 31.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi'de kaldırımda kalp krizi geçiren 70 yaşındaki Yaşar Ağıl'a aracıyla oradan geçen bir kadın müdahale etti. Kalbi duran yaşlı adamı kalp masajı ile hayata döndüren kadın, sağlık ekipleri geldikten sonra aracına binerek hızla oradan uzaklaştı.

İstanbul Sultangazi'de eşiyle beraber pazar alışverişinden dönen 70 yaşındaki Yaşar Ağıl aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Bu sırada otomobiliyle seyir halinde bir kadın, durumu fark ederek yardıma koştu. Yaşlı adamın kalp krizi geçirdiğini fark eden kadın, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak yaşlı adamı hayata döndürmeyi başardı. Kadın kalp masajı yaparken çevredekiler ise sağlık ekiplerine haber verdi.

İLK YARDIM HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri Yaşar Ağıl'ı hemen özel bir hastaneye götürdü. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi. Hastane yetkilileri, yapılan ilk yardım müdahalesinin Yaşar Ağıl'ı hayata döndürdüğünü açıklarken hayati tehlikesinin ise devam ettiğini belirtti.

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AMBULANS GELENE KADAR SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI YAPTI

Yaşlı adamı hayata döndüren ve ismini vermek istemeyen kadın, "Yolda gördüğümüz bir hasta vardı ve çevresinde her zamanki gibi bilinçsiz bir kalabalık vardı. Hastadan nabız alamadık, solunum yoktu. Ambulans gelene kadar suni teneffüs ve kalp masajı yaptım. 3 kere geri döndü. Böyle bir durumla ilk defa karşılaşıyorum. Genel olarak insanlarımızda ilk yardım müdahale bilgisi yok. Eğitim diyorum" dedi. Hızla otomobile binen hangi mesleği yaptığını da söylemedi.

'HER İNSANIN BİLMESİ GEREKİYOR'

Bir görgü tanığı ise, “Yerde yatıyordu. Yanında eşi vardı. Eşine sorduk daha kalp ameliyatı olduğunu söyledi. Sağlıkçı bir hanımefendi geldi, yardım etti. Ben maalesef ilk yardım bilmiyorum. Kesinlikle ilk yardımın okullara müfredat olarak girmesi gerekiyor. Herkes ilk yardım bilmeli" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
evet lise lerde başlaması lazım ilk yardım eğitimi
helal sana ...tebrik ediyorum
ALLAH razi olsun senden hanimefendi
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