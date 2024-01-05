Yer: Yeni Zelanda! Meclis konuşmasında ilginç anlar: Yeni seçilen milletvekili Haka dansı ile büyüledi

"Savaş dansı" olarak da bilinen Haka dansı günümüzde Yeni Zelanda'yla özdeşleşmiş bir dans olarak sergileniyor. Özellikle futbol, basketbol ve diğer çok oyunculu sporlarda ekip halinde yapılan Haka dansı, rakibe korku salması açısından da tercih ediliyor.

BÜYÜLEYİCİ HAKA DANSI

Yeni Zelandalı 21 yaşındaki milletvekili Maipi-Clarke da meclisteki ilk konuşmasında haka dansı yaptı. Maipi-Clarke'ın haka dansı videosuna, sosyal medyada defalarca kez paylaşılıp yorum yapıldı.

Maipi-Clarke salonda yaptığı konuşmada da duygulu bir şekilde şunları söyledi: "Geldik. Buradayız. Yelken açıyoruz. Tıpkı atalarımızın bir zamanlar yaptığı gibi dünyanın en büyük okyanusunda seyrediyoruz."









