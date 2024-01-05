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    4. Yer: Yeni Zelanda! Meclis konuşmasında ilginç anlar: Yeni seçilen milletvekili Haka dansı ile büyüledi

    Yer: Yeni Zelanda! Meclis konuşmasında ilginç anlar: Yeni seçilen milletvekili Haka dansı ile büyüledi

    05.01.2024 16:50 | Son Güncelleme:
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    Okyanusya ülkesi Yeni Zelanda'da seçilen en genç milletvekili ünvanını elinde bulunduran 21 yaşındaki milletvekili Hana-Rawhiti Maipi-Clarke'ın meclis konuşmasında yaptığı haka dansı görenleri büyüledi. Anbean kaydedilen görüntüler sosyal medyada defalarca paylaşıldı. İşte o anlar!

    "Savaş dansı" olarak da bilinen Haka dansı günümüzde Yeni Zelanda'yla özdeşleşmiş bir dans olarak sergileniyor. Özellikle futbol, basketbol ve diğer çok oyunculu sporlarda ekip halinde yapılan Haka dansı, rakibe korku salması açısından da tercih ediliyor.

    osdk

    BÜYÜLEYİCİ HAKA DANSI

    Yeni Zelandalı 21 yaşındaki milletvekili Maipi-Clarke da meclisteki ilk konuşmasında haka dansı yaptı. Maipi-Clarke'ın haka dansı videosuna, sosyal medyada defalarca kez paylaşılıp yorum yapıldı.

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    Maipi-Clarke salonda yaptığı konuşmada da duygulu bir şekilde şunları söyledi: "Geldik. Buradayız. Yelken açıyoruz. Tıpkı atalarımızın bir zamanlar yaptığı gibi dünyanın en büyük okyanusunda seyrediyoruz."

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    Anahtar Kelimeler:
    Milletvekili Yeni Zelanda haka dansı
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