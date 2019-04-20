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'Yeraltı cenneti' kapılarını açmaya hazırlanıyor

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 20.04.2019 11:32 | Son Güncelleme

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve 'yeraltı cenneti' olarak adlandırılan Dupnisa Mağarası, içinde barındırdığı 16 türde yaklaşık 60 bin yarasanın üremesi amacıyla her yıl belirli dönemlerde kapadığı kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden açacak. Mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor.

'Yeraltı cenneti' kapılarını açmaya hazırlanıyor

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası içinde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasa barınıyor.

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İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı iki kat ve üç bölümünden oluşan, sürekli akan bir yeraltı nehri ve bu nehrin oluşturduğu derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor. Bu bölümün aydınlatması da yapılmıyor.

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Zengin damla taş oluşumlarının bulunduğu, süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit, sütunlar, perde, bayrak damla taşları ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandıran görünüme sahip mağarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bin 977 metre uzunluğundaki mağaranın turizme açık 500 metrelik bölümünün 100 metresini gezebiliyor.

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Kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden ziyaretçilerine açacak olan mağara, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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'GÖRÜLMEYE DEĞER'

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dupnisa Mağarası'nın görülmeye değer ender tarihi mekanlardan biri olduğunu söyledi.

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Mağaranın bölge turizmi açısından son derece önem taşıdığını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradığını anlatan Asan, 15 Kasım'da yarasaların üreme ve kış uykusu nedeniyle mağaranın bir kısmının ziyarete kapatıldığını, 100 metrelik kısmının ise ziyarete açık olduğunu kaydetti.

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15 Mayıs'tan itibaren tamamının yeniden ziyaretlere açılacağını dile getiren Asan, "Dupnisa Mağarası Trakya'nın turizme açılan tek mağarasıdır. Bu mağarada yaklaşık 16 türden 60 bin yarasa bulunmaktadır. Bu yarasalar kış uykusuna yatmaktadır. 15 Mayıs tarihine kadar da uykularını sürdürecekler. 15 Mayıs'ta her iki kuru ve sulu mağara turizme yeniden açılacak. Mağara özellikle Balkanlar'da da çok önemli. Mağara bölge turizmine çok büyük katkı sağlıyor. Bölge halkımız da ekonomik olarak kazanç sağlıyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli Sarpdere köyü Dupnisa Mağarası

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