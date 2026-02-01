Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Yerçekimini unutturuyor! Beyin dalgalarını güçlendiren koltuk

Yerçekimi ve sürtünme hissini neredeyse ortadan kaldıran Aura koltuğu, “oturma” kavramını baştan yazıyor. İlk dakikalarda havada süzülme hissi yaratan bu sıra dışı tasarımın, beyin dalgaları üzerinde derin meditasyonla benzer etkiler oluşturduğu iddia ediliyor.

Yerçekimini unutturuyor! Beyin dalgalarını güçlendiren koltuk
Çiğdem Sevinç

Oturma deneyimini kökten değiştirmeyi hedefleyen Aura koltuğu, yerçekimi ve sürtünme hissini mümkün olan en düşük seviyeye indirme prensibiyle çalışıyor. Başlıktan kolçaklara, sırtlıktan oturma yüzeyine kadar tüm parçalar birbirinden bağımsız yatay eksenlerde hareket edebiliyor. Bu sayede geleneksel sallanan koltukların aksine, yerçekiminin doğrudan baskısı hissedilmiyor.

Koltukta kullanılan son derece pürüzsüz rulmanlar, direnç ve sürtünmeyi minimuma indiriyor. Ortaya çıkan sonuç ise bedenin doğal hareketlerini neredeyse kusursuz bir akışkanlıkla takip eden bir sistem. Aura’nın tasarımcısı Dr. David Wicket, mekanizmanın olağanüstü bir hassasiyete sahip olduğunu belirterek, “Yalnızca nefes almak bile tüm bedeni harekete geçirmeye yetiyor” diyor.

OTURMA DEĞİL, SÜZÜLME HİSSİ

Bu özel tasarım sayesinde vücutta belirli bir noktaya binen baskı hissi ortadan kalkıyor. Kullanıcılar, koltukta oturmaktan çok havada süzülüyormuş hissine benzer bir deneyim yaşadıklarını ifade ediyor. Bu duyum, sıradan koltuklardan tamamen farklı.

Yerçekimini unutturuyor! Beyin dalgalarını güçlendiren koltuk 1

Öyle ki birçok kullanıcı, ilk dakikalarda hareketi kontrol etmeye çalışmak yerine ona teslim olmayı öğrenmek zorunda kaldığını söylüyor. Wicket’e göre gözler kapatıldığında deneyim daha da derinleşiyor. Kullanıcı geri bildirimlerinde; sınırsız bir uzayda olma hissi, hareket yanılsamaları, zihinsel dinginlik ve düşüncesizlik hâli sıkça dile getiriliyor.

MESELE SADECE FİZİKSEL RAHATLIK DEĞİL

Aura koltuğunu ilginç kılan asıl nokta ise etkisinin yalnızca fiziksel konforla sınırlı olmaması. Essex Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, koltuğa oturan kişilerin yalnızca 5 ila 10 dakika içinde “alışılmadık bir bilinç hâline” geçtiğini tespit etti.

Araştırma sonuçlarına göre, özellikle yavaş beyin dalgalarında kademeli bir artış gözlemlendi. Bu artış; sinirsel kontrolle ilişkilendirilen sağ frontal bölgede ve dikkat ile odaklanmadan sorumlu fronto-merkezî kortekste belirginleşti.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Restorasyonda fark edildi: İtalya bunu konuşuyor! Freskin üzerinde 'Meloni çehresi'Restorasyonda fark edildi: İtalya bunu konuşuyor! Freskin üzerinde 'Meloni çehresi'
Turistlerin akın ettiği kaplıca, yapay zeka çıktı! Turistlerin akın ettiği kaplıca, yapay zeka çıktı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
koltuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.