Yerde bulduğu gazoz kapağını 150 bin TL'ye satışa koydu, yorum yağdı!

Bir vatandaş, yerde bulduğu eski gazoz kapağını 150.000 TL'ye satışa çıkardı. '1868 yıllık gazoz kapağı' başlığıyla açılan gazoz kapağı ilanına yorum yağdı. Bazı kullanıcılar kapakta bulunan 1868 yazısının kuruluş yılı olduğu yorumunda bulunurken, satıcı bu yorumu kabul etmedi.

Gaziantep'te bir vatandaş gezi sırasında bulduğu gazoz kapağını internette 150.000 TL'ye satışa sundu. Fiyatıyla dikkat çeken gazoz kapağı ilanına yorum yağdı.

'BİN, 2 BİN GİBİ TEKLİFLER VERMEYİN'

Gaziantep'te Halil H., "Bu kapağı gezi sırasında buldum ve çok değerli bir kapak 1000,2000 gibi teklifler vermeyin" açıklamasıyla üzerinde 1868 yazan gazoz kapağını 150.000 TL'ye satışa koydu.

Sosyal medyada gündem olan satış ilanına kullanıcılardan yorum gecikmedi.

Birçok kullanıcı "1868 Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü, kapak basım tarihi değil" şeklinde yorumlar yapsa da satıcı Halil H. kapağın Kızılay'a ait olmadığını iddia etti.

150.000 TL'lik gazoz kapağı satış ilanına gelen bazı yorumlar şu şekilde:

  • 1868 yıllık değil bu kapak, 1868 Kızılay'ın kuruluş tarihi. Bu kapak 2005-2015 tarihleri arasında kullanılmıştır. Nadir değildir. Bilmek isterseniz.
  • 149.000 olur mu?
  • 1868 Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü, kapak basım tarihi değil. :)
  • 1868 yılı Kızılayın kuruluş yılı. Sizin bahsettiğiniz gibi 1868 yıllık bir kapak değil bu.
  • Hocam 140.000 olur mu?
  • O tarih Kızılay'ın kuruluş tarihi. Bu kapak en fazla 5 yıllık.
