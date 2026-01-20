Yerde bulduğu gazoz kapağını 150 bin TL'ye satışa koydu, yorum yağdı!

Gaziantep'te bir vatandaş gezi sırasında bulduğu gazoz kapağını internette 150.000 TL'ye satışa sundu. Fiyatıyla dikkat çeken gazoz kapağı ilanına yorum yağdı.

'BİN, 2 BİN GİBİ TEKLİFLER VERMEYİN'

Gaziantep'te Halil H., "Bu kapağı gezi sırasında buldum ve çok değerli bir kapak 1000,2000 gibi teklifler vermeyin" açıklamasıyla üzerinde 1868 yazan gazoz kapağını 150.000 TL'ye satışa koydu.

Sosyal medyada gündem olan satış ilanına kullanıcılardan yorum gecikmedi.

Birçok kullanıcı "1868 Kızılay'ın kuruluş yıl dönümü, kapak basım tarihi değil" şeklinde yorumlar yapsa da satıcı Halil H. kapağın Kızılay'a ait olmadığını iddia etti.

150.000 TL'lik gazoz kapağı satış ilanına gelen bazı yorumlar şu şekilde: