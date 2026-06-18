Yerde taşımak yerine havada uçuruyorlar: Uçurumdan çekip köye dağıtıyorlar

İnegöl ilçesinde orman köylüleri ve orman işçileri, dik ve engebeli arazi şartlarına rağmen tomruk üretim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uludağ’ın güney yamaçlarına sırtını dayayan ilçenin 872 rakımlı Saadet Mahallesi'nde yeşilin ve dik yamaçların arasında yürütülen zorlu mesai, mobilya sektörünün kalbinin attığı ilçenin ekonomisine ham madde sağlamak için büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Sabahın ilk saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, sık kayın ağaçlarıyla kaplı ormanda, İnegöl Orman İşletme Şefliği'nin bakım kesimi için damgaladığı ağaçları, güvenlik önlemi altında ve orman işletmesi görevlisinin gözetiminde motorlu testereyle kesiyor.

TOMRUKLARI SARP ARAZİDEN TELESİYEJLE ÇIKARIYORLAR

Zorlu arazi şartlarında çalışmalarını sürdüren işçiler, dededen toruna miras kalan 137 yıllık mesleklerini geleceğe taşımak için teknolojiden de faydalanıyor. Tomrukların taşınması sırasında devrilen ağaçların altında kalarak ya da uçurumdan düşerek hayatını kaybeden meslektaşları ile aynı kaderi yaşamak istemeyen orman işçileri, tonlarca ağırlıktaki tomrukları 1889 yılında dedelerinin yerleştiği mahalledeki ormana kurdukları telesiyej sistemi ile sarp ve dik arazilerden çıkarıp, toplama alanına ulaştırıyor. Burada kesimi yapılan ve kabukları soyulan tomruklar istiflenmek üzere bir araya getiriliyor.

'ŞİMDİ HAVA HATTI SİSTEMİNİ GELİŞTİRDİK'

Koruyucu ekipmanlarıyla birlikte ağır tomrukları taşımak ve güvenli bir şekilde nakle hazır hale getirmek için yoğun bir fiziksel güç harcayan ve kurdukları telesijeyle tonlarca ağırlıktaki tomrukları toplama alanına ulaştıran orman işçileri dronla görüntülenirken; 40 yıldır ormancılık yaptığını söyleyen Saadet Mahallesi Muhtarı Zeki Ekren, zorlu mesailerini anlattı. Zeki Ekren, "1889'da dedelerimiz buraya gelmişler, köy kurmuşlar burada. Burada ormandan başka bir iş yok. Orman işine başlamışlar, biz de dedelerimizin yaptığı işlere devam ediyoruz, ormanda çalışıyoruz. Ben mesela 40 senedir ormanda çalışıyorum. Öküzlerle çektik, traktörlerle çektik. Şimdi bu hava hattı sistemini geliştirdik. Hiç yol olmadığı yerde, yaya olarak zor ulaşıp kestiğimiz ağaçları havadan düz bir yere getiriyoruz. Ondan sonra yukarı çekiyoruz. Mobilya sektörüne olsun, her şeye, her yere gidiyor bu. Buraya hiç ulaşılmamış yerden ağaç çekiyoruz biz, bu yaptığımız sistemle. Mücadelemiz, dedelerimizden kalma böyle devam ediyor. 5 sene önce bir şehit verdik. Süleyman ağabeyimizi kaybettik. Burada bayağı şehit verdik biz, bu ormanda. Devamlı ekmek parası, ne yapacaksın. Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

'UÇURUMLARDAN AĞAÇ ÇEKİYORUZ'

Saadet Mahallesi Orman ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Murat Yıldırım da hava hattı sisteminin bölgedeki üretime önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Bu zorlu şartlarda üretim yapıyoruz. Traktörlerin ve kepçelerin ulaşamadığı yerlerde hava hattı kullanarak uçurumlardan ağaç çekiyoruz. Mobilya sektörünün başladığı yer, tam olarak burası. Bir asırdan beri dedelerimizden gelme mesleği devam ettiriyoruz. Bu sistemle, hava sistemiyle Türkiye'de bir numaralı sayılabilecek bir şekilde üretim yapıyoruz, kaliteli üretim yapıyoruz ve hava sistemi kullanıyoruz. Bu hava sistemi, Türkiye'de sadece 3 ilde var bildiğim kadarıyla. Antalya, Artvin ve burası. Üretim yapıyoruz ama işimiz tehlikeli, her türlü tedbirimizi alıyoruz, gereken neyse yapıyoruz. Daha önce bu sistem yokken, teknoloji yokken dedelerimiz, babalarımız kazma küreklerle kendilerine yol açıp, öküzlerle tek tek tomrukları yukarıya doğru çekiyorlardı. Ama şimdi teknoloji gelişti. Hava hattı yaklaşık 4 ton kapasiteli yük taşımalı, 400 metreden 50'şer metre sağa sola, 100'er metre sağa sola olmak üzere hasarsız bir şekilde malı rampaya koyuyoruz" diye konuştu.

'BU SİSTEMİN YAYGINLAŞTIRILMASI LAZIM'

ORKOOP Türkiye Birliği Bursa Temsilcisi ve Bursa Ormancılık Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Arık ise sistemin ekonomik ve çevresel avantajlarına dikkat çekip, "Türkiye'de yaklaşık 2 bin 750 köy orman işinde, bu tehlikeli sektörde çalışmaktadır. Nüfusumuz hayli büyük, 8-10 milyonlar civarında. Vatandaşlarımızla beraber bu mücadeleyi veriyoruz. Tabii tüm zorluklara rağmen, olumsuzluklara rağmen bu ekmek mücadelemizi veriyoruz. Böyle teknoloji çok güzel. Ekonomik olarak masrafsız, biraz daha kolay oluyor. Yaya olarak geçilmeyen yerlerden tomruk çekiyoruz. Potansiyel olarak, ekonomik olarak giderimizi düşürüyor. En basit yakıt olarak. Örneğin biz 400 metreden buraya tomruk çekiyoruz. Şuradan 400 metreden buraya gelmek için 3 kilometre yol dolaşman lazım veya orman içinde yol yapmamız lazım bu seviyeye çıkmamız için. Yol mesafesini 4'te 1, 5'te 1 oranında düşürüyor. Yaklaşık 300 metre mesafedeki bir noktaya ulaşmak için 3 kilometreden fazla yol açılması gerekiyor. Bu sistemin biraz daha yaygınlaşması için çalışmamız lazım. Devletin de ona göre bir desteği olur. Tüm köylere önerimizdir. Herkesin böyle bir şey kullanmasını tavsiye ederiz" dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır