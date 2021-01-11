Yerden yere vurulan 9 Kere Leyla filminden sonra iddialı bir projeyle dönüş yapmaya hazırlanıyor

Neredesin Firuze?, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? gibi filmlerin yönetmeni Ezel Akay, internette izleyici olarak katıldığı bir programda Netflix’e bir Evliya Çelebi projesi sunmak istediğini ifade etti.

YouTube’da bulunan Tarih Obası kanalında canlı olarak yayınlanan “Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? Film Yorumluyoruz!” programının sohbetine sürpriz isimler katıldı. Levent Kazak’ın yazdığı ve Ezel Akay’ın yönettiği Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? filminin tartışıldığı yayında Akay ve Kazak da sohbetteki yerini aldı.

EVLİYA ÇELEBİ PROJESİ YAPMAK İSTİYOR

Son olarak 9 Kere Leyla filmiyle gündeme gelen Ezel Akay, sohbet esnasında dikkat çeken bir isteğini dile getirdi. Sohbette katılımcılar olası bir Evliya Çelebi projesi hakkında isteklerini dile getirdi. Ezel Akay da şakayla karışık, “Tamam, Netflix’e sunalım Evliya Çelebi’yi,” yanıtını verdi.

Ezel Akay, henüz hiçbir resmiyeti olmayan bu Evliya Çelebi projesini gündemine alması sürpriz olmaz. Yönetmenin sıradaki filminin ise Zeki Müren’in Öpücüğü olacağı biliniyor.

Seyahatnâme adlı 10 ciltlik eseriyle bilinen, 17. yüzyıl Osmanlı’sının ünlü gezgini Evliya Çelebi hakkında hâlâ dikkat çekici bir televizyon ya da sinema yapımı bulunmuyor.

