Yerin altına çöktü! Etrafı Roma kalıntısı, içi kendi eko sistemi

Mersin’de bulunan daha çok sosyal medyada paylaşılan ancak çok fazla kişinin yerini bilmediği doğallığı ile yüz yıllardır duran “Aşağı Dünya Obruğu” kuş bakışı ayrı bir görsel şölen sunuyor. Kuş seslerinin yükseldiği obruk, birbirinden farklı ağaçlarla küçük bir ormanı da andırıyor.

ADETA ROMA ÇÖKÜNTÜSÜ

Türkiye’nin önemli tarih ve turizm şehirleri arasında yer alan Mersin’de birbirinden farklı gezilecek yerler dikkat çekiyor. İlkbahar ve yaz başta olmak üzere her mevsim binlerce kişinin ziyaret ettiği Cennet Cehennem ve Kanlıdivane obruklarından farklı bir görüntüye sahip Aşağı Dünya Obruğu da son zamanlarda adından sıkça söz ettirmeye başladı. Silifke ilçesi sınırlarında Atayurt Mahallesi’ne 11 kilometre uzaklıkta bulunan yaklaşık 150 metre ağız genişliği, 70 metre derinliği olan Aşağı Dünya Obruğu’nda Bizans ve Roma dönemlerinde yaşam alanı olarak kullanıldığı belirtilirken, şimdilerde el değmemiş çeşit çeşit ağaçlardan oluşan içindeki orman ve kuş sesleri ile nadir de olsa gelen ziyaretçilerini ağırlıyor. 28 yıl önce birinci derece doğal ve arkeolojik sit alanı ilan edilen obruğun bulunduğu yeri bölge sakinleri, gezgin gruplar dışında çok fazla kişi bilmese de paylaşılan fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni alıyor.

İÇERİDE FARKLI BİR DÜNYA VAR

Obruğun Atayurt’a 11 kilometre mesafede olduğunu anımsatan Emre Erçelik, "Mersin’deki 3 tane obruktan birisi. Cennet Cehennem ile Kanlıdivane meşhur. Aşağı Dünya Obruğu en az bilineni. Roma ve Bizans döneminde kalıntılarla etrafı çevrilmiş. 70 metre derinliğine 150 metre geniş ağza sahip bir obruk. Geçmiş zamanda yerleşke olarak da kullanılmış. Genel itibariyle etrafa baktığınızda eski Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıları görürsünüz. Doğal bir obruk olduğu için içeride eko sistem devam ediyor. Dış dünyadan bağımsız bir şekilde içeride farklı bir dünya ile karşılaşıyorsunuz. Diğer obruklar kadar tanınmıyor bence insan eli değmediği için daha doğal ve daha güzel" dedi.

Obruğun sosyal medyadan bilindiğini ancak yöre sakinleri de olmak üzere birçok kişinin yerini dahi bilmediğine dikkat çeken Erçelik, kendilerinin Erdemli ilçesinden yılda 2-3 kez doğa yürüyüşleri komşu ilçenin tanıtımına katkı sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır