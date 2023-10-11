Yerine Seda Sayan getirilmişti! Onur Büyüktopçu'nun Gelinim Mutfakta itirafı olay oldu! 'Ayak kaydırma...'

Kanal D ekranlarında 2018 yılında yayın hayatına başlayan Gelinim Mutfakta Fatih Ürek'in eğlenceli sunumuyla 2020 yılına kadar devam etmişti. Fatih Ürek'in ardından programın sunucuları sürekli değişti.

Mehmet Ali Erbil, Songül Karlı, Demet Akalın, Safiye Soyman, Turgay Başyayla gibi isimler programda sunuculuk yaptı. Fatih Ürek'in ardından ilk olarak Kiralık Aşk dizisiyle hafızalarımıza kazınan ve Yemekteyiz, Damat Bayıldı, Çarkıfelek isimli programları sunan Onur Büyüktopçu programın sunucusu oldu.

Fatih Ürek'in Gelinim Mutfakta ile yollarını ayırmasının ardından yerine gelen ve sonrasında apar topar programdan ayrılan ve yerine Seda Sayan'ın getirildiği Onur Büyüktopçu'dan yıllar sonra itiraf geldi.

Seçkin Süngüç ve Fezi Altun’un sunuculuğunu yaptığı ‘Bize Kaldı’ programına konuk olan Büyüktopçu, “Ben kovuldum anlam veremediğim bir şekilde. ‘Seyircimle vedalaşsaydım’ dedim. Ayak kaydırma muhabbetleri falan oldu” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Büyüktopçu, Kısmetse Olur sunuculuğunu da kabul etmediğini söyledi.

