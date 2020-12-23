Yerköprü Şelalesi nerede? Mersin Yerköprü Şelalesi yol tarifi - Yerköprü Şelalesi Mersin arası kaç km?

Belki ülkemizdeki meşhur şelaleler kadar gür çağlamıyor ama doğanın içine gizlenmiş oluşu, saklandığı vadinin yeşilliği, kanyondan akan turkuaz renkte sularıyla görsel şölen yaşatıyor Yerköprü Şelalesi. 30 metreden dökülen Yerköprü Şelalesi, Ermenek Çayı üzerinde bulunuyor. Kendisini meydana getiren 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 10-15 metre derinliğinde olan göl alanını oluşturan su tüneli etkileyici güzelliğiyle selamlıyor.

Doğa turizmine meraklı olanlar için Yerköprü Şelalesi ideal gezi rotalarından biri. Şelalenin çevresinde trekking, dağ bisikleti, kamp gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Doğa fotoğrafçılığı ile uğraşanlar Yerköprü Şelalesi'nde deklanşörü eskitebilirler.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2011'de ''tabiat anıtı'' olarak tescillenen Yerköprü Şelalesi'nde yüzmek ve ateş yakmak yasak.

YERKÖPRÜ ŞELALESİ NEREDE?

Yerköprü şelalesi Mersin’de Mut – Ermenek yolunda bulunuyor. Konya'da da bir Yerköprü Şelalesi var. Üstelik araları da fazla uzak değil. Mut Yerköprü Şelalesi'ne gideyim derken aman kendinizi Konya'da bulmayın.