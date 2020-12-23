Yerköprü Şelalesi nerede? Mersin Yerköprü Şelalesi yol tarifi - Yerköprü Şelalesi Mersin arası kaç km?

Belki ülkemizdeki meşhur şelaleler kadar gür çağlamıyor ama doğanın içine gizlenmiş oluşu, saklandığı vadinin yeşilliği, kanyondan akan turkuaz renkte sularıyla görsel şölen yaşatıyor Yerköprü Şelalesi. 30 metreden dökülen Yerköprü Şelalesi, Ermenek Çayı üzerinde bulunuyor. Kendisini meydana getiren 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve 10-15 metre derinliğinde olan göl alanını oluşturan su tüneli etkileyici güzelliğiyle selamlıyor.
Doğa turizmine meraklı olanlar için Yerköprü Şelalesi ideal gezi rotalarından biri. Şelalenin çevresinde trekking, dağ bisikleti, kamp gibi aktiviteler de yapabilirsiniz. Doğa fotoğrafçılığı ile uğraşanlar Yerköprü Şelalesi'nde deklanşörü eskitebilirler.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce 2011'de ''tabiat anıtı'' olarak tescillenen Yerköprü Şelalesi'nde yüzmek ve ateş yakmak yasak.
Yerköprü şelalesi Mersin’de Mut – Ermenek yolunda bulunuyor. Konya'da da bir Yerköprü Şelalesi var. Üstelik araları da fazla uzak değil. Mut Yerköprü Şelalesi'ne gideyim derken aman kendinizi Konya'da bulmayın.
Yerköprü Şelalesi Mersin arası 213 km, 3 saat sürüyor. Mut ile şelale arası ise 35 km mesafede. Silifke'den Mut'a doğru ilerlerken yolculuğunuza Göksu Nehri’nin manzaraları eşlik ediyor. Mut’a ulaştıktan sonra da Ermenek yoluna sapıyorsunuz.
Şelalenin bulunduğu alana geldikten sonra aracınızı park ediyorsunuz. Dağların içine gizlenmiş bir kanyondaki Yerköprü Şelalesi'ne yarım saatlik bir doğa yürüyüşü sizi bekliyor.
Ziyaretçilerin rahatça gezebilmesi için yapılmış bir yürüyüş yolu bulunuyor Yerköprü Şelalesi'nde. Yol boyunca nefis manzaralara tanıklık ediyorsunuz. Şelalenin bulunduğu yerde bir seyir terası yer alıyor. Burada şelaleye doya doya bakabilir, bol bol fotoğraf çekebilirsiniz.
Mut Yerköprü Şelalesi'nde bir tesis yok, o nedenle şelaleye giderken yanınıza su almayı unutmayın. Yerköprü Şelalesi'ne ne zaman gidilir derseniz, doğanın uyandığı, bitkilerin çiçeklerin en can alıcı renklerine kavuştuğu ve şelalenin en coşkulu olduğu bahar aylarını öneririm. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları suların en çok olduğu zamanlar.
Şelaleye giriş ücreti olarak araç için 18 tl ödüyorsunuz. Yaya olarak Yerköprü Şelalesi'ne giriş ücreti 6 tl.
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