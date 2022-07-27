Yerleştirme puanı nedir? YKS ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor, ham puan ne demek?

Yerleştirme puanı ile ek puanlı yerleştirmenin ne demek olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında sorgulama yapıyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tercih sürecinin başladığını belirterek tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurdu. Peki Yerleştirme puanı nedir? Ham puan ne demek, YKS ek puanlı yerleştirme ne anlama geliyor? Ayrıntılar haberimizde...

YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

YKS ile üniversite tercihinde bulunurken "Yerleştirme Puanları" esas alınacak olup "Sınav puanları" kısmında bulunan rakamlar, alınan ham puanı göstermektedir. YKS sonuçlarında yerleştirme puanları ve başarı sıralamaları, tercihlerde etkili olacaktır.

EK PUANLI YERLEŞTİRME NE DEMEK?

Ek puanlı yerleştirme hakkı meslek lisesi mezunlarına tanınan bir puan türüdür.

Ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması hâlinde sahip olacağı puan türü, yalnızca öğrencinin okuldan alacağı puan yalnızca okunan bölümle alakalı tercihler yapmasıyla kullandırılır.

Örneğin öğrenci, meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, işletme seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamaz.

Adayın lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçmesi halinde ek puan devreye girer. Buna en güzel örneklerden biri, lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi halinde ek puan almasıdır.

HAM PUAN NE DEMEK?

Ham puan, üniversite sınavı da dahil olmak üzere adayın bir testte elde ettiği ve üzerine okul puanı veya ek puanlar eklenmemiş sonucu kesin olmayan puan türüdür. Ham puan, sınav sonucuna okul puanı eklenmemiş hâlidir.

2 YILLIK ÖN LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

2 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

4 YILLIK LİSANS BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

4 yıllık lisans bölümleri taban puanları ve başarı sıralamalarının tamamına aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

YÖK Atlas tercih robotuyla son 4 yılın, 4 yıllık ve 2 yıllık üniversitelerin taban puanlarını ve başarı sıralamaları kolayca görme imkanı yer alıyor.

Yapmanız gereken tek şey YÖK'ün resmi sayfası olan https://yokatlas.yok.gov.tr/ adresine girerek tercih sihirbazı bölümünde lisans (4 yıllık) veya ön lisans (2 yıllık) tercihler için belirlenen sayfalara tıklamanız ve sayısal, sözel ya da eşit ağırlık kısmından birini seçerek kolayca geçmiş yılların başarı sıralamalarını elde edebilirsiniz.

YÖK ATLAS LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK ATLAS ÖN LİSANS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS'DE BU YIL ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI ARTTI MI?

2021 yılında üniversite kontenjanları 1 milyon 38 bin 865 olarak belirlenmişti. Bu sene ise üniversitelerde toplam kontenjanların 22 bin 821 artırıldığı kaydedildi.



