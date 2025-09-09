Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir? Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Lise giriş sınavına giren öğrenciler, sınavda gösterdikleri başarı ve aldıkları puan doğrultusunda değerlendirilerek uygun lise öğretim kurumlarına yerleştirilirler. Öğrencilerin LGS liselere yerleştirme başvurusu yapmaları sürecinde yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapılır. Bunun için bazı adımların uygulanması gerekir. Ancak başat adım LGS sınavına girmektir.

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir? Yerleştirmeye esas nakil başvurusu neden yapılır?

Öğrencilerin kendi tercihlerine göre bir şans daha kazanmasına imkan veren yerleştirmeye esas nakil başvurusu hem öğrenciler hem de veliler için çok önem verilen ve ilgi ile takip edilen bir uygulamadır. Bu uygulama sayesinde öğrenciler eğitimde daha farklı ve daha gelişmiş imkanlara sahip olabilmektedirler.

Liselere Geçiş Sistemi, yerleştirmeye esas nakil başvurusu, öğrencilerin merkezi yerleştirme sonuçlarına dayanarak yerleştirildikleri okulları değiştirebilme hakkı tanıyan bir sistemdir. Öğrenciler okullarını değiştirme talebinde bu uygulama ile bulunabilirler.

Yapılan nakil başvuruları, öğrencilere tercih etmiş oldukları ve aldıkları puanların yettiği okullara yerleştirilme imkanı verir. Bu başvurular belli dönemlerde açıklanan tarihler arasında gerçekleştirilebilir. Öğrenciler LGS sınavında aldıkları puana göre eğer isterlerse yerleştirildikleri okul dışında bir okul için nakil yaptırabilmek için yerleştirmeye esas nakil başvurusu yapabilirler.

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nasıl yapılır? Yerleştirmeye esas nakil başvurusu ne zaman yapılır?

Yerleştirmeye esas nakil başvurusu işlemi öğrencilere tercih ettikleri, istedikleri ve sınavdan aldıkları puanlarının yettiği okullara yerleşebilme imkanı sunan bir uygulama olarak sunulmaktadır. Veliler ve öğrenciler belirlenen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden nakil başvurularını yapabilmektedirler. Gerçekleştirilen başvuru işleminin ardından öğrencinin talebi değerlendirilir ve boş kontenjanlar ile öğrencinin lise geçiş sınavında aldıkları puanlar hesaba katılarak işlem yapılır.

Nakil için yapılan başvurular öğrencilere tercih ettikleri, LGS sınavında aldıkları puanların yettiği okullara yerleşme imkanı veren bir başvuru sistemidir. Gerçekleştirilen bu başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen ve açıklanan tarih aralıklarında yapılmış olmalıdır. Yerleştirmeye esas nakil başvurusu sonuçları ise başvuru yapılan sayfadan takip edilebilmektedir.

Başvuru süreçleri dikkatle takip edilmeli, tarih aralıkları kaçırılmamalıdır. Ayrıca gerekli olan belgelerin eksiksiz olarak hazır tutulması ve ilgili yerlere teslim edilmesi gerekmektedir. Her yıl yapılan yerleştirmeye esas nakil başvurusu önceden belirlenen ve açıklanan tarih aralıklarında yapılabilmektedir. Örnek olarak 2025 yılı için yerleştirmeye esas nakil başvurusu temmuz ayının son haftasında yapılmıştır.

İkinci yerleştirmeye esas nakil başvuruları ise 2025 yılı için 20 Temmuz ile 2 Ağustos olarak belirlenmiştir. Bu yıl yapılan yerleştirmeye esas nakil başvurusu sonuçları ise 5 Ağustos’ta Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilmiştir.