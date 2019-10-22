Yerli filmlerin gişe rekabeti! Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i ne kadar izlendi?

Geçtiğimiz hafta açılışını yaklaşık 615 bin seyirciyle yapan 7. Koğuştaki Mucize, ikinci hafta sonunda seyirci sayısını arttırarak 645.487 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye listesindeki liderliğini sürdürdü. Film, on günde toplamda 1.851.889 seyirci tarafından izlendi.

Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı olan 2 Arada ve Kaçamak filmi ilk üç günde 276.086 kişi tarafından izlenerek listeye ikinci sıradan giriş yapto. Filmler 5.586.694 TL hasılat elde etti. Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi Arif v 216, 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan Türk filmi olmuştu.

Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 224.023 seyirciyle listenin üçüncü sırasında yer alırken; Joker, 164.466 seyirciyle Box Office Türkiye'nin dördüncü basamağında kendine yer buldu.

Haftanın bir diğer yeni filmi Angelina Jolie’li Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) ise 72.213 seyirciyle hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Listenin devamında sırasıyla yer alan yapımlar;