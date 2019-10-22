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Yerli filmlerin gişe rekabeti! Cem Yılmaz'ın Karakomik Filmler'i ne kadar izlendi?

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SİNEMA TV  | 22.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

Vizyondaki ikinci haftasını geride bırakan 7. Koğuştaki Mucize ile bu hafta vizyona giren Cem Yılmaz'ın 2 Arada ve Kaçamak ismini verdiği bir biletle iki film konseptli Karakomik Filmler, Box Office Türkiye verilerine göre listenin ilk iki sırasında peş peşe yer aldı. İşte 18-20 Ekim Eylül 2019 haftası gişe rakamları...

Geçtiğimiz hafta açılışını yaklaşık 615 bin seyirciyle yapan 7. Koğuştaki Mucize, ikinci hafta sonunda seyirci sayısını arttırarak 645.487 seyirci tarafından izlendi ve Box Office Türkiye listesindeki liderliğini sürdürdü. Film, on günde toplamda 1.851.889 seyirci tarafından izlendi.

Karakomik Filmler serisinin ilk iki adımı olan 2 Arada ve Kaçamak filmi ilk üç günde 276.086 kişi tarafından izlenerek listeye ikinci sıradan giriş yapto. Filmler 5.586.694 TL hasılat elde etti. Cem Yılmaz'ın bir önceki filmi Arif v 216, 1 milyon 331 bin 691 kişi tarafından izlenerek tüm zamanların ocak ayında en iyi açılış yapan Türk filmi olmuştu.

Kral Şakir Korsanlar Diyarı, 224.023 seyirciyle listenin üçüncü sırasında yer alırken; Joker, 164.466 seyirciyle Box Office Türkiye'nin dördüncü basamağında kendine yer buldu.

Haftanın bir diğer yeni filmi Angelina Jolie’li Malefiz: Kötülüğün Gücü (Maleficent: Mistress of Evil) ise 72.213 seyirciyle hafta sonu listesinin beşinci sırasında yer alan yapım oldu.

Listenin devamında sırasıyla yer alan yapımlar;

  • Karışma Bende 13.379
  • İkizler Projesi 13.066
  • Acı ve Zafer 3.206
  • En Uzun Gece 2.257
  • Vahşet Oteli 1.821

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7. Koğuştaki Mucize Karakomik Filmler Kral Şakir Korsanlar Diyarı

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