Yerli mühimmat Cida, yıl sonunda göreve hazır

Türkiye'nin roket ve füze alanındaki lider şirketi ROKETSAN, meskun mahal muharebe silahı Cida'yı, ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergiledi.

ROKETSAN, meskun mahal operasyonlarında hissedilen; hafif, kolay ve hızlı kullanılabilen, hassas olarak hedefe yönlendirilebilen, harici hasar etkisi düşük ve maliyet etkin bir füze eksikliğini Cida ile gidermek için kolları sıvadı.

Tasarımında, meskun mahal operasyonlarındaki çatışma sahasının topoğrafik belirsizliği ve tehdidin hızlı yer değiştirebilmesi göz önünde bulundurularak geliştirilen Cida, bu sayede sivil can ve mal güvenliğini de sağlıyor. Hassas güdüm ile yakın ve çok yakın menzilde etkili, kolay kullanılabilen, maliyet etkin bir silah konsepti sunuyor.

Kavramsal geliştirme ve doğrulama aşaması tamamlanan Cida silah sistemi, piyade tarafından kullanılabilen güdümsüz roketler ile gelişmiş güdümlü füzeler arasında konumlanıyor.

Cida’nın, özellikle dar sokaklarda karşılaşılan pusu ve el yapımı patlayıcı tehdidine karşı ilerlemekte zorlanan birlikler için çok kısa menzilde nokta atışı yapmak amacıyla kullanılabilecek, akıllı bir sistem olması hedefleniyor. Sistemin geliştirme çalışmaları, yoğun şekilde sürdürülüyor.