Yerli otomobile ilişkin üçüncü fotoğraf paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekti.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.

Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin panjur ve ön tamponunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünün yer aldığı da görüldü.

Paylaşımda ayrıca, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin…" ifadeleri kullanılırken, "#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG" etiketlerine yer verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından lale emojili bir paylaşım yaptı.

???? — Mustafa Varank (@varank) December 25, 2019

Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, 30 dakika içerisinde 8 bin beğeni alırken, bin 900 kez de retweet edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabı ise ilk paylaşımının ardından 122 bin 300 takipçi sayısına ulaştı.