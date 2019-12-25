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  4. Yerli otomobile ilişkin üçüncü fotoğraf paylaşıldı

Yerli otomobile ilişkin üçüncü fotoğraf paylaşıldı

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | Son Güncelleme

Yerli otomobilin tanıtımı için geri sayım sürüyor. Cuma günü tanıtılacak yerli otomobille ilgili her gün saat 14.30'da bir ayrıntı belli olacak. Bugün yerli otomobille ilgili bir ayrıntı daha belli oldu. Yerli otomobilin bugün paylaşılan görselde ön panjurun üzerindeki 'lale' detayı dikkat çekti.

Yerli otomobile ilişkin üçüncü fotoğraf paylaşıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanırken, otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekti.

Türkiye'nin merakla beklediği Türkiye'nin Otomobili için geri sayım devam ediyor.

Aracın tanıtılmasına sayılı günler kala Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta otomobilin panjur ve ön tamponunun göründüğü yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğrafta ızgara kısmında İstanbul'un sembollerinden "lale" figürünün yer aldığı da görüldü.
Paylaşımda ayrıca, "#TürkiyeninOtomobili derken çok ciddiydik! İlhamı sensin…" ifadeleri kullanılırken, "#DoğumYeriİstanbul, #YeniliğeYolculuk ve #TOGG" etiketlerine yer verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya hesabından lale emojili bir paylaşım yaptı.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören fotoğraf, 30 dakika içerisinde 8 bin beğeni alırken, bin 900 kez de retweet edildi. TOGG'un resmi Twitter hesabı ise ilk paylaşımının ardından 122 bin 300 takipçi sayısına ulaştı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin ön cam, tavan çıtası, A sütunları ve aynalarını gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmıştı. Her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulacağı "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.

İşte yerli otomobilden son paylaşım:

24 Aralık Salı günü paylaşılan fotoğraf

Fotoğrafta otomobilin farları, ön camı, tavan çıtası A sütunları ve aynaları görünüyor.

yerli-oto

23 Aralık Pazartesi günü paylaşılan fotoğraf

Bu paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları görünüyor.

yerli-oto-ilk


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Anahtar Kelimeler:
yerli otomobil Otomobili Girişim Grubu

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Okuyucu Yorumları 217 yorum
Yerli Ve Milli Otomobilimizin Türkiyede ki Firmasına İş Başvurusu Yapacağım Ama Nerede Bilen Var mı? Şimdi Kerizler Bu Habere İnanıyor Demi Allah Akıl Versin.
sana gelmez uğraşma, yerli calistiracaklarmis
Gebzede araştır görürsün
yıl 2020 yer yüzünde milli bir araba yok. hiçbir araç 100 de 100 alman malı Fransız malı denemez. tabiki de bizim markamizda öyle olmak zorunda. bence ve herkesçe asıl soru. kaç askari ücretle araba sahibi olabilecegimiz. TC. en kralinida yapar. kaça satacak bilgisi olan yazsın.
10 yıl önceki proto tipe ne oldu? ?
@aklimdabirteksenvarsin yani italyan ;)) ozaman biz boşa muracat etmeyelim anlaşılan osmanlı torunlarını işe almıyorlar ;)))
@sinan_mert avrupada en lüks sınıfı 14 asgari ücret inşallah bizimkide bole olurda araba alırız :)
@aklimdabirteksenvarsin bu kafayla istediğin yere başvur, giremessin. Ben olsam seni işe almam zatan. Üretmek değil engellemek tavrı var...
@aklimdabirteksenvarsin ben gebzedeyim nerede görücez gideyim göreyim
Ne güzel işte adamlar yapıyor sen muhalefet oluyorsun senin gibileri çok bu memlekette
TOGB istersen bulursun
İtalya'nın yaptığı araç nasıl yerli oluyor yav
bmw f 30 'ün tasarımını yapan firma. şimdi f 30 italyan mi oluyor.
Bu tip şeyler tüm dünyada oluyor. Alman arabasını veya Fransız arabasını da yabancı biri tasarlayabilir. Durun bakalım inşallah iyi bir şeyler olur. Döviz çıkışı azalır. Döviz çıkışı azalsın da varsın yarı Türk yarı yabancı olsun. Türkiye çok fazla cari açık veriyor. Otomobil de bu açıkta önemli yer tutuyor. Bir şekilde döviz çıkışı azalırsa yine avantajdır.
burda yapılan renault nasil fransız oluyorsa öyle oluyor bekleyin izmire su gelsin fabrika kolay..
italya derken. sen onu atakla karıştırdım her halde
italyan yapımı değil, dış tasarım italyan
@swdark sen ordamıydım
hahaha. huahuahu????
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