Yerli otomobilin adı ve fiyatı ne olacak? TOGG CEO'sundan flaş açıklamalar

CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduğu Hafta Sonu programına katılan TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, yerli otomobilin özelliklerini ve üretim sürecini anlatıyor.

TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Otomobilimiz elektrikli olduğu için aks genişliği çok yüksek... Saldırgan olmayan ama kararlı bir tasarımı var otomobilimiz. Tasarım karakteri olarak saldırgan bir karakter. Doğu ile batının birleştiği bir çizgisi vardır. Ön panelde lale var. Lale detaylarını aracın içinde de görebileceksiniz.

İçten yanmalı motorlardan olduğu gibi önden araca hava girmesine gerek yok. O yüzden öndeki lale şeklindeki mazgallar kapatılabilir. Kırmızı otomobilimizde kapalıdır.

YERLİ OTOMOBİLİN ADI

Şu an belirlenmedi. Önümüzdeki yılın ortasına doğru lansmanını düşünüyoruz. Değişen dönüştüren bir kimliğe sahip olması önemli. Tamamını temsil edilecek bir isim olmalı. 150 isim içinde seçeceğiz. Anlam olarak karşılıklarına bakacağız. Özellikle hedef olarak düşündüğümüz ülkeler için. Önümüzdeki senenin ortasında marka lansmanımızı yapmak istiyoruz. Önemli olan tüm kimliği yansıtmak.

YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI

Fiyat vermek doğru değil, 2 sene sonrası için mümkün de değil. Böyle bir otomobil bugün piyasada kimden pazar payı alır diye bakıp, tanımlamalarımızı ona göre yaparız. Bu ipucu veriyor.

Ayrıntılar geliyor...



