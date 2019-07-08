Yerli sermayeyle kurulan veri merkezleri tercih ediliyor

Yerli sermaye ile kurulan veri merkezleri ,servisleriyle güven veriyor. Ülkemizdeki birçok işletme, hizmet almakta ve yeni nesil teknoloji adaptasyonunda Türkiye’de kurulmuş veri merkezlerini giderek daha çok tercih ediyor. Radore Veri Merkezi’nin Akademetre ile 2019 başında 5 farklı ilde 125 farklı şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre; her 5 KOBİ’den 4’ü teknolojik altyapı hizmeti alacakları şirketin yerli bir marka olmasını istiyor.

Bu tercihte güvenilirlik ve kolay iletişim kurulabilmesi önemli bir rol oynuyor. Diğer nedenlere bakıldığında ise ülke ekonomisine katkı sağlamaları ve Türk lirası üzerinden fiyatlandırma sayesinde sağlıklı maliyet öngörüsü gibi avantajlar öne çıkıyor.

Şirketlerin bulut ve katma değerli servisler başta olmak üzere pek çok çözümü yerli hizmet sağlayıcılardan rahatlıkla alabileceğini vurgulayan Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Barbaros Özdemir, şunları söyledi; “Radore gibi veri merkezleri, yüksek teknolojili altyapıları ve operatör bağımsız bağlantı seçenekleri sayesinde, şirketlere uygulamalarını ve hizmetlerini küresel çapta sunabilme imkânı veriyor. Radore olarak var olan hizmet kalitemizi mükemmelleştirmeye odaklanıyoruz. Böylece hem işletmelerin güvenini en üst seviyeye çıkaracak şekilde sürekliliği sağlıyor; hem de dünya çapındaki uygulama ve servislerle entegre olabilecekleri sağlam ve güvenilir bir teknolojik altyapı sunuyoruz.”