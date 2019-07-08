Mynet Trend

Yerli sermayeyle kurulan veri merkezleri tercih ediliyor

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 08.07.2019 09:56 | Son Güncelleme

Uygulama ve servislerini yurt dışına taşımak ve mega teknoloji trendlerini yakalamak isteyen şirketler, üst düzey teknolojik altyapı hizmeti almakta, yerli sermaye hizmet sağlayıcılarını daha çok tercih ediyor.

Yerli sermayeyle kurulan veri merkezleri tercih ediliyor

Yerli sermaye ile kurulan veri merkezleri ,servisleriyle güven veriyor. Ülkemizdeki birçok işletme, hizmet almakta ve yeni nesil teknoloji adaptasyonunda Türkiye’de kurulmuş veri merkezlerini giderek daha çok tercih ediyor. Radore Veri Merkezi’nin Akademetre ile 2019 başında 5 farklı ilde 125 farklı şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği araştırmaya göre; her 5 KOBİ’den 4’ü teknolojik altyapı hizmeti alacakları şirketin yerli bir marka olmasını istiyor.

Bu tercihte güvenilirlik ve kolay iletişim kurulabilmesi önemli bir rol oynuyor. Diğer nedenlere bakıldığında ise ülke ekonomisine katkı sağlamaları ve Türk lirası üzerinden fiyatlandırma sayesinde sağlıklı maliyet öngörüsü gibi avantajlar öne çıkıyor.

Şirketlerin bulut ve katma değerli servisler başta olmak üzere pek çok çözümü yerli hizmet sağlayıcılardan rahatlıkla alabileceğini vurgulayan Radore Veri Merkezi Genel Müdürü Barbaros Özdemir, şunları söyledi; “Radore gibi veri merkezleri, yüksek teknolojili altyapıları ve operatör bağımsız bağlantı seçenekleri sayesinde, şirketlere uygulamalarını ve hizmetlerini küresel çapta sunabilme imkânı veriyor. Radore olarak var olan hizmet kalitemizi mükemmelleştirmeye odaklanıyoruz. Böylece hem işletmelerin güvenini en üst seviyeye çıkaracak şekilde sürekliliği sağlıyor; hem de dünya çapındaki uygulama ve servislerle entegre olabilecekleri sağlam ve güvenilir bir teknolojik altyapı sunuyoruz.”

Özdemir’in verdiği bilgilere göre, müşterilerin istediğinde verilerinin ve yedeklerinin hangi sunucuda ve hatta hangi diskte durduğunu öğrenebilmesi; gerektiğinde fiziksel erişim sağlanabilmesi, KVKK gibi regülasyonlara uyumluluk, yatırım maliyetlerinin Türk lirası üzerinden hesaplanması gibi avantajlar kullanıcıya güven veriyor. Şirketlerin negatif sürprizlerle karşılamasının da önüne geçiyor.

1500 TL altı en iyi akıllı telefonlar 2019 Temmuz


İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Kullanıcılar dikkat! Ses kayıtlarını sessizce depoluyorKullanıcılar dikkat! Ses kayıtlarını sessizce depoluyor
Hacker’ların yeni hedefi Mars keşif aracıHacker’ların yeni hedefi Mars keşif aracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hizmet sağlayıcıları radore veri merkezi

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli yağışlar geliyor

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Herkes bunu konuşuyor! Bir kent tedirgin

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Diriliş Osman'ın yayınlanacağı kanal belli oldu! Flaş açıklama

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

Genç kadının o pozları ülkeyi ayağa kaldırdı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Yeni Fiyat Performans Kralı! MSI Geforce GTX 1660 Ti GAMING X

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Bu teknoloji her iki dünyayı birleştiriyor!

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Oyun severler toplanın! Dikkat çeken tasarım ve performans

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzayda bebek doğurtma projesi sonlandırıldı

Devrim yaratacak projeden kötü haber!

Amazon sorunlu alışverişlerden sorumlu olacak

Mahkeme kararını verdi! Amazon'a kötü haber

Amazon Alexa ses kayıtlarını sessizce depoluyor

Kullanıcılar dikkat! Ses kayıtlarını sessizce depoluyor

Hacker’ların yeni hedefi Mars keşif aracı

Hacker’ların yeni hedefi Mars keşif aracı

Facebook modaröterleri çok zor durumda

Facebook modaröterleri çok zor durumda

AMD Wraith Prism soğutucunuzu Razer Chroma ile aydınlatın

AMD Wraith Prism soğutucunuzu Razer Chroma ile aydınlatın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.