Üye eş anlamlısı nedir? Üye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üye kelimesinin kullanımı çok eski dönemlere dayanır. Moğolca ya da Tatarca kökenli olan üye kelimesi, dilimize sonradan kazandırılan ve anlam bakımından değişikliğe uğrayan kelimelerden birisidir. Moğolca "eklem, boğum" ya da Tatarcada "organ, uzuv" anlamına gelen üye/üge kelimesinden alıntı olduğu düşünülür. Kökeni tam olarak belli olmayan üye kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri

Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv

Üye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimize sonradan kazandırılan üye kelimesi ilk kullanımı sırasında, eklem, boğum gibi anlamlara doğrultusunda kullanılmıştır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek genel kültür açısından avantaj sağlamasının yanı sıra, akademik araştırmalar ve eski yapıtları okuma sırasında kolaylık sağlar. Aynı zamanda eş anlamlılar cümlelerin çeşitlenmesini de sağlar. Üye kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

Aza

Uzuv

Üye eş anlamlısı kelimeler üyenin iki farklı anlamını karşılarlar. Bu nedenle üyenin eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamı kontrol edilmelidir.

Üyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üye kelimesinin eş anlamı olan aza ve uzuv kelimelerinden uzuv kelimesi günlük hayatta sık kullanılan bir kelime olsa da aza kelimesi çok sık kullanılmaz. Üyenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: