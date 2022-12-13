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Üye eş anlamlısı nedir? Üye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

13.12.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sözcükler hayatımızda önemli bir rol sahip olmakla birlikte, sosyal hayattaki iletişimizin akıcı bir şekilde işlemesi için gereklidir. Bazı kelimelerin birden fazla eş anlamlısı var olup çeşitlilik açısından oldukça zengindir. Bu kelimelerden birisi de üye kelimesidir. Köken bakımından Moğolca ya da Tatarca olduğu düşünülen üye kelimesi medeniyetlerin birbirleri ile etkileşimi doğrultusunda dilimize kazandırılmıştır. Eş anlamlı kelimeye sahip üyenin anlamdaşların nelerdir?

Üye eş anlamlısı nedir? Üye kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üye kelimesinin kullanımı çok eski dönemlere dayanır. Moğolca ya da Tatarca kökenli olan üye kelimesi, dilimize sonradan kazandırılan ve anlam bakımından değişikliğe uğrayan kelimelerden birisidir. Moğolca "eklem, boğum" ya da Tatarcada "organ, uzuv" anlamına gelen üye/üge kelimesinden alıntı olduğu düşünülür. Kökeni tam olarak belli olmayan üye kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri
  • Omurgalılarda, kol ve bacaklar, uzuv
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Üye kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimize sonradan kazandırılan üye kelimesi ilk kullanımı sırasında, eklem, boğum gibi anlamlara doğrultusunda kullanılmıştır. Eş anlamlı kelimeleri bilmek genel kültür açısından avantaj sağlamasının yanı sıra, akademik araştırmalar ve eski yapıtları okuma sırasında kolaylık sağlar. Aynı zamanda eş anlamlılar cümlelerin çeşitlenmesini de sağlar. Üye kelimesinin eş anlamı olan kelimeler:

  • Aza
  • Uzuv

Üye eş anlamlısı kelimeler üyenin iki farklı anlamını karşılarlar. Bu nedenle üyenin eş anlamlısı kelimeleri cümle içinde kullanırken mutlaka cümlenin anlamı kontrol edilmelidir.

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Üyenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Üye kelimesinin eş anlamı olan aza ve uzuv kelimelerinden uzuv kelimesi günlük hayatta sık kullanılan bir kelime olsa da aza kelimesi çok sık kullanılmaz. Üyenin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Mahallede bulunan bir kızı çok isteyen olmuştu ama ailesi onu mahkeme azası ile evlendirme noktasından zorladılar.
  • Geçirdiği motor kazası sonrasından vücudunda kırılmadık uzvu kalmamıştı ama o yine motora binmeye devam ediyor.
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