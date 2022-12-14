Varlıklı eş anlamlısı nedir? Varlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlık kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "sahip olunan, mülk" anlamlarında kullanılan "bār" köküne eklenen "+lıġ" ekiyle türetilen "bārlıġ" kelimesinden evirlmiştir. Varlıklı anlamında kullanılan "bārlıġ" kelimesi zaman içerisinde Türkçenin yaşadığı değişimler sonucunda varlıklı hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre varlıklı kelimesi "zengin" anlamına gelir.

Varlıklı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eski Türkçe kökenli olan varlık kelimesi zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır. Zengin anlamında kullanılan varlıklı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de yine aynı anlamı karşılayan kelimelerdir. Varlıklı eş anlamlısı kelimeler:

Ensesi kalın

Gani

Gönç

Servet sahibi

Yüklü

Zengin

Eş anlamlı kelime açısından zengin olan varlıklı kelimesi ve varlıklının eş anlamlısı kelimeler bir zenginliği ifade ederken kullanılan bir kelimedir.

Varlıklının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir zenginliği ifade ederken kullanılan varlıklı kelimesi sürekli karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra bu anlamı ifade etmek için varlıklı eş anlamlısı kelimelerden de yararlanabiliriz. Eş anlamlı kelimelerin yerine varlıklı kelimesini kullandığımızda cümlelerde herhangi bir anlam bozulmasının olmadığını görürüz. Varlıklının eş anlamlısı olan kelimelerle örnekler: