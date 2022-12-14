EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Varlıklı eş anlamlısı nedir? Varlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlıklı eş anlamlısı nedir? Varlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

14.12.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diller zamanla birbirlerini etkileyerek yeni kelimeler alıntılanmasını ya da türetilmesini sağlamışlardır. Bu etkileşimler sonucunda diller zenginleşmiş ve gelişmiştir. Diller gerek alıntılayarak gerek türeterek yeni kelimeler oluşturmuştur. Türkçe de bu bakımdan kelime yönünden zengindir. Kök durumundaki kelimeye çeşitli ekler ekleyerek türetilen kelimelerden bulunur. Varlık kelimesi de bu yolla türetilen varlıklı kelimesinin eş anlamlıları nedir?

Varlıklı eş anlamlısı nedir? Varlıklı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Varlık kelimesi Türkçe kökenlidir. Eski Türkçede "sahip olunan, mülk" anlamlarında kullanılan "bār" köküne eklenen "+lıġ" ekiyle türetilen "bārlıġ" kelimesinden evirlmiştir. Varlıklı anlamında kullanılan "bārlıġ" kelimesi zaman içerisinde Türkçenin yaşadığı değişimler sonucunda varlıklı hâlini almıştır. Türk Dil Kurumuna göre varlıklı kelimesi "zengin" anlamına gelir.

Tekrar eş anlamlısı nedir? Tekrar eş anlamlısı nedir?

Varlıklı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eski Türkçe kökenli olan varlık kelimesi zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğrayarak günümüze kadar ulaşmıştır. Zengin anlamında kullanılan varlıklı kelimesinin eş anlamı olan kelimeler de yine aynı anlamı karşılayan kelimelerdir. Varlıklı eş anlamlısı kelimeler:

  • Ensesi kalın
  • Gani
  • Gönç
  • Servet sahibi
  • Yüklü
  • Zengin

Eş anlamlı kelime açısından zengin olan varlıklı kelimesi ve varlıklının eş anlamlısı kelimeler bir zenginliği ifade ederken kullanılan bir kelimedir.

Yâren eş anlamlısı nedir? Yâren eş anlamlısı nedir?

Varlıklının eş anlamlıları ile örnek cümleler

Bir zenginliği ifade ederken kullanılan varlıklı kelimesi sürekli karşımıza çıkar. Bunun yanı sıra bu anlamı ifade etmek için varlıklı eş anlamlısı kelimelerden de yararlanabiliriz. Eş anlamlı kelimelerin yerine varlıklı kelimesini kullandığımızda cümlelerde herhangi bir anlam bozulmasının olmadığını görürüz. Varlıklının eş anlamlısı olan kelimelerle örnekler:

  • Yakanın arkadaşım geçenlerde onlara bir miras kaldığını ve bu miras sayesinde çok zengin olduklarını söyledi.
  • Burada bulunan bütün insanlar zamanında büyük yatırımlar yapmış ve şimdilerde yatırımlarının meyvelerini toplayan ensesi kalın insanlar.
  • Sen ne kadar servet sahibi birisi olursan ol yine de istediğin o mutluluğa asla erişemeyeceksin.
  • Hayatı boyunca gani bir insan olabilmek için çalışıp didindi ama hiçbir şey istediği gibi olmadı.
  • Üniversite başladığımda o kadar çok gönç insan ile karşılaştım ki ilk zamanlarda kendimi çok kötü hissetmeme sebep oldu.
Vücut eş anlamlısı nedir? Vücut eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
İSG sınavı ne zaman, saat kaçta? İSG sınavı ne zaman, saat kaçta?
BİLSEM sınav yayımlandıBİLSEM sınav yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

15 tatil ne zaman? 2023 ara tatil hangi güne denk geliyor?

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

YKS 2023 ne zaman yapılacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

YÖKDİL ne zaman yapılacak, sınav başvuruları ne zaman alınacak?

İlginizi Çekebilir

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

24 saat açık çamaşırhanede defalarca cinsel ilişkiye girdiler!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.