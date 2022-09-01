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Yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çay tüketmenin faydaları, zararları nelerdir?

01.09.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil çay, siyah çaydan sonra en çok tercih edilen çaylardan biridir. Özellikle kilo kaybetmek isteyen kişilerin sıklıkla kullandığı yeşil çayın nasıl demlendiği ve faydaları merak konusu oldu. İçerisinde bulunan katein ve kafein gibi maddeler vücut metabolizmasının hızlanmasını sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Peki, yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çayın faydaları nelerdir?

Yeşil çay nasıl demlenir? Yeşil çay tüketmenin faydaları, zararları nelerdir?

Bitki çayları arasında en çok tercih edileni olan yeşil çayın nasıl demlendiği merak ediliyor. Her bitki çayında olduğu gibi yeşilçay da günde en fazla 3 fincan tüketilmelidir. Çünkü fazla tüketildiği taktirde uyku sorunlarına ve mide hastalıklarına sebep olabilmektedir. İşte yeşil çay demleme yöntemleri ve daha fazlası...

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YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Yeşilçay iki farklı yöntemle demlenebilir. Soğuk ya da sıcak olarak yeşil çay tüketilebilir. Yeşilçay demleme yöntemleri şunlardır;

Yapraklar İle Demleme: Bir bardak suya bir çay kaşığı kadar yeşil çay yeterli olacaktır. Bu nedenle ne kadar yeşilçay demlenmesi istenildiğine karar verilmelidir. İkinci adım olarak istenilen miktarda hazırlanmış olan yeşil çay yaprakları bir süzgeç içerisine konulur ve su kaynama noktasına ulaştığında suyun altı kapatılmalıdır. Tam kaynama gerçekleştirilmelidir. Sade yeşil çay içemeyenler için fesleğen yaprağı, limon ve bal eklenerek tüketilmesi önerilmektedir.

Toz Yeşilçay Demleme: Bir bardak kadar suyu ve bir çay kaşığı kadar toz yeşil çayı bir cezvenin içine koyun. Ardından dört beş dakika boyunca su kaynama noktasına ulaşmadan ısıtın. Sonrasında ocaktan alın. Karışım ılıdıktan sonra içerisine limon ve bal ekleyerek tüketebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI NELERDİR?

  1. Önemli bir antioksidan olan EGCG (epigallokateşingallat) barındırır.

  2. L-teanin maddesini içeren yeşil çay kan dolaşımı yolu ile beyne ulaşır ve kişilerin gevşemesine, rahatlamasına ve gün içinde kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur.

  3. İçerdiği C vitamini bağışıklığı güçlendirir, hastalıklara karşı kalkan oluşturur. Polifenollerden zengin olan yeşil çayda bulunan fenolik bileşikler, yine antioksidan kapasitesini artırarak bağışıklığı güçlendirir. Niasin, riboflavin, folik asit, potasyum, magnezyum ve flor da içerir.

  4. İçerdiği kafein canlılık verir, yorgunluğunu giderir.

  5. İçerdiği kateşinler, kılcal damarları güçlendirir, antioksidan özelliği sayesinde radyasyona, mikrop ve bakterilere karşı koruyucu etki gösterir.

  6. Yine kateşinler, kafeinin termogenez etkisi ve yağ oksidasyonunu artırıcı etkisi ile kilo kontrolünde önemli yere sahiptir.

  7. Besin tüketiminin azaltılmasını sağlayarak obezitenin oluşumu üzerinde engelleyici bir etkiye sahiptir.

  8. Vücut yağının azalmasına yardımcı olur.

  9. Ağız kokusunu önlemede etkilidir. Ağız içindeki bakterilerin dişlere yapışmasına ve çoğalmasına engel olarak diş çürümesine karşı koruyucudur.

  10. Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcıdır.

  11. Yeşil çayın vücut kütle indeksi (VKİ), bel çevresi ve LDL kolesterolün azalmasına yardımcı olur.

  12. Yeşil çay kansere karşı koruyucudur.

YEŞİL ÇAYIN ZARARLARI NELERDİR?

Pek çok faydası olan bu bitki de aşırı tüketildiğinde fizyolojik ve psikolojik sıkıntılara neden olabilir. Bazı ilaç kullanımıyla birlikte de içmek tehlike doğurabilir.

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