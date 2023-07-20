Yeşil zeytin nasıl yazılır, yeşil zeytin yazımı nasıl olmalıdır? Yeşil zeytin ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yeşil zeytin iki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Kelimelere ayrı ayrı bakıldığında farklı anlamlara sahipken bir arada olduğunda farklı bir anlamı ifade etmektedir. Yeşil zeytin kelimesinin kullanım alanı oldukça yaygındır. Özellikle bir zeytin türünü ifade etmek için kullanılan yeşil zeytin kelimesi birleşik yapılı bir kelimedir. Birleşik yapılı bir kelime olan yeşilzeytin doğru yazılışı da sık sık kişiler tarafından araştırılmaktadır.

Yeşil zeytin nasıl yazılır?

Yeşil zeytin TDK sözlüğe göre "zeytinin salamura edilmiş yeşil renkli türü" anlamına gelmektedir. Cümle içinde isim görevi göre yeşil zeytin yazımı yanlış yapılan kelimeler arasındadır. Özellikle de siyah zeytinin ayrı yazılmasına karşılık yeşil zeytin yazımı da sıklıkla karıştırılır. Yeşil zeytin yazımı önceden birleşik şekilde olsa da Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük yeni basımına (2023) göre ayrı yazılmaya başlanmıştır. Yeşil zeytin TDK yazım kılavuzuna göre ayrı şekilde yazılmalıdır. Yeşil zeytin ayrı mı yazılır sorusunun cevabı ise TDK yazım kılavuzuna göre belirlenebilir:

Yeşil zeytin – Doğru Kullanım

Yeşilzeytin – Yanlış Kullanım

Yeşil zeytin bitişik mi yazılır?

Yeşil zeytin dilimizde sık sık kullanılan kelimelerden biridir. Yeşil ve zeytin kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuş olan yeşil zeytin kelimesi birleşik bir kelimedir. Birleşik yapılı kelimeleri yazarken kişiler sıklıkla hataya düşebilmektedir. Yeşil zeytin kelimesi de bunlardan biridir. Yeşil zeytin yazımı ayrı şekilde olmalıdır. Önceden bitişik yazılan bu kelime artık bitişik yazıldığında yazım yanlışı yapılmaktadır. Yeşil zeytin doğru yazılışı ve yanlış yazılışı ile ilgili örnek cümleler şu şekildedir: