Yeşil Vadi'nin Kızı ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı hangi gün, saat kaçta? Anne With An E'den uyarlandı

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin ilk bölüm tarihi ve saati arama motorlarında sorgulanıyor. Show TV'de yayınlanacak dizinin yönetmenliğini Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme aldı. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı ilk bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin tarihi ve yayın saati...

YEŞİL VADİ'NİN KIZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi 3 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Show TV'de ekrana gelecek.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yeşil Vadi'nin Kızı hafta içi her gün saat 16.15'te Show Tv'de ekrana gelecek.



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YEŞİL VADİ'NİN KIZI KONUSU NEDİR?

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Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin konusu şu şekilde:

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"Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar."

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YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

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Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi oyuncu kadrosu:

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Beren Gökyıldız,

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Sezin Bozacı,

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Onur Dikmen,

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Özgür Özberk,

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Ece Gürer,

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Hande Sarısoy

