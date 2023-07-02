MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yeşil Vadi'nin Kızı ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı hangi gün, saat kaçta? Anne With An E'den uyarlandı

Yeşil Vadi'nin Kızı ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı hangi gün, saat kaçta? Anne With An E'den uyarlandı

02.07.2023 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken birçok kişi Beren Gökyıldız'ın oynadığı bu yeni yapımın ilk bölüm tarihi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Dizi, Netflix'te de yayınlanan 'Anne With An E' isimli Kanadalı yapımdan uyarlandı. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı hangi gün, saat kaçta? İşte detaylar...

Yeşil Vadi'nin Kızı ne zaman başlıyor? Show TV'nin yeni dizisi Yeşil Vadi'nin Kızı hangi gün, saat kaçta? Anne With An E'den uyarlandı

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin ilk bölüm tarihi ve saati arama motorlarında sorgulanıyor. Show TV'de yayınlanacak dizinin yönetmenliğini Murat Şenöy ve Çağıl Nurhak Aydoğdu yapıyor. Dizinin senaryosunu ise Özge Aras ve Serhat Yiğit kaleme aldı. Peki, Yeşil Vadi'nin Kızı ilk bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin tarihi ve yayın saati...

YEŞİL VADİ'NİN KIZI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi 3 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün Show TV'de ekrana gelecek.

YEŞİL VADİ'NİN KIZI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yeşil Vadi'nin Kızı hafta içi her gün saat 16.15'te Show Tv'de ekrana gelecek.

y2

YEŞİL VADİ'NİN KIZI KONUSU NEDİR?


Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin konusu şu şekilde:

"Yeşil Vadi’nin Kızı; Melissa Çelik isimli, daha bebekken anne babasız kalıp yetiştirme yurtlarına düşmüş bir kız çocuğunun hayat serüvenini konu alır. Ailesine ne olduğuna dair gerçekleri bilen kimse yoktur. Onu evlat edinen ailenin yanında barınmaya çalışır ancak evin hanımı Besime, Melissa’yı istemez ve türlü eziyetlerde bulunur. Bir gün öfkenin kurbanı olarak kapıya konduğunda, bir adam çıkar karşısına; Metin. İkisi de, o andan sonra hayatlarının tamamen değişeceğinden habersiz, konuşmaya başlarlar. Metin içine kapalı, kendi halinde bir adam; Melissa ise cıvıl cıvıl, konuşkan bir kız çocuğu. Metin onun yaşadıklarının bir parçasına şahit olur. Kalbini dinler ve bu kız çocuğunu en azından şimdilik kurtarmaya karar verir ve çiftliğe götürür. Kasabadaki Yeşil Vadi çiftliğinde Metin ve Mahinur ile yaşamaya başlayan Melissa’nın sorup sorgulayan tarzı, yıllardır kapanan birçok anıyı ve sırları da ortaya çıkaracaktır. Melissa’nın gelişi ayrı, çiftlikte kalması ayrı, okula başlayıp kendini herkese kabullendirmesi ayrı bir serüven olur. Melissa, Yeşil Vadi’deki hayatına devam ederken ve kasaba başka olaylarla çalkalanırken; onu evlat edinmek isteyen bir ailenin olduğu haberi ile her şey altüst olur… Metin bu duruma karşı çıksa da Mahinur, Melissa’dan vazgeçmeye hazırdır ancak öğrendikleri büyük sırla işler karışır ve hikaye başlar."

y3

YEŞİL VADİ'NİN KIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?


Yeşil Vadi'nin Kızı dizisi oyuncu kadrosu:

Beren Gökyıldız,

Sezin Bozacı,

Onur Dikmen,

Özgür Özberk,

Ece Gürer,

Hande Sarısoy

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özge Ulusoy'un sevgilisi, Lucifer'a benzetildiÖzge Ulusoy'un sevgilisi, Lucifer'a benzetildi
Göğüslerinin yarısı açık kaldı, yırtmacını ise zar zor kapadı! Tepki çeken pozGöğüslerinin yarısı açık kaldı, yırtmacını ise zar zor kapadı! Tepki çeken poz
Sere serpe uzandı! Mayolu pozu dikkat çektiSere serpe uzandı! Mayolu pozu dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
Show TV ele beren çocuğun

En Çok Okunan Haberler

Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

Merih Demiral'a özel telefon! 'Yuvana dön, şampiyon ol!'

Garsonluk mu kölelik mi?

Garsonluk mu kölelik mi?

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

Acun Ilıcalı küçük kızı Melisa’nın dadısını paylaştı! Yorumu dikkat çekti

‘Samsak döveci’ şarkısıyla tanınıyor! Silah zoruyla konser iddiası şoke etti

‘Samsak döveci’ şarkısıyla tanınıyor! Silah zoruyla konser iddiası şoke etti

Torununu korumak istedi, canından oldu...

Torununu korumak istedi, canından oldu...

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Garsona mimikleriyle mesaj vermeye çalışmış

Günün Videosu

Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı
Adana’da 1 kişinin öldüğü feci kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sahilde kilitli kasa buldu! İçinden çıkana inanamadı

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Sportif şıklığınızı pekiştirecek parçalar burada! Levi's'ten Decathlon'a yaz sezonu fırsatlarını kaçırmayın

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Bir gören bir daha baktı! Meydanın ortasında resmen duş aldılar

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.