Blu Tv'nin yeni dizisi Yeşilçam gündem oldu. Müzikleriyle de dikkat çeken fragmanı ile konuşulan Yeşilçam dizisi Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Semih Ateş'in çekmek istediği filmi konu alıyor. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide aynı zamanda genç ve usta oyuncular da bir araya geliyor. Peki, Yeşilçam dizisi nasıl izlenir? Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeşilçam dizisi 22 Nisan itibari ile Blu Tv platformu üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

'Yeşilçam'ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncular bir araya geliyor.

BLU TV ÜCRETSİZ Mİ?

Blu Tv resmi hesabından yapılan paylaşımda 16-18 Nisan arası ücretsiz erişim sağlanabileceğini "Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler." ifadeleri ile duyuruldu.