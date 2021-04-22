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Yeşilçam dizisi nasıl izlenir? Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak?

22.04.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Blu Tv'nin yeni dizisi Yeşilçam merakla bekleniyor. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken Yeşilçam dizisi oyuncuları arasında Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak gibi isimler yer alıyor. Peki, Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak? Yeşilçam dizisi nasıl izlenir? İşte, detaylar...

Yeşilçam dizisi nasıl izlenir? Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak?

Blu Tv'nin yeni dizisi Yeşilçam gündem oldu. Müzikleriyle de dikkat çeken fragmanı ile konuşulan Yeşilçam dizisi Çağatay Ulusoy'un hayat verdiği Semih Ateş'in çekmek istediği filmi konu alıyor. İddialı oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizide aynı zamanda genç ve usta oyuncular da bir araya geliyor. Peki, Yeşilçam dizisi nasıl izlenir? Yeşilçam dizisi ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Yeşilçam dizisi 22 Nisan itibari ile Blu Tv platformu üzerinden yayınlanmaya başlayacak.

YEŞİLÇAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU

'Yeşilçam'ın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu, Selin Şekerci, Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi genç kuşağın yetenekli isimleri ile usta oyuncular bir araya geliyor.

BLU TV ÜCRETSİZ Mİ?

Blu Tv resmi hesabından yapılan paylaşımda 16-18 Nisan arası ücretsiz erişim sağlanabileceğini "Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler." ifadeleri ile duyuruldu.

BLU TV'DE DİZİ NASIL İZLENİR?

Bilgisayarınızdan Blu TV adresine girerek, cep telefonu ve tabletinize (iOS ve Android), Smart TV ve Apple TV'nize BluTV uygulamasını yükleyerek, internet bağlantısı mevcut olan her yerden erişebilirsiniz

İnternet erişimi olan her yerde Blu Tv içerikleri cep telefonu, tablet, bilgisayar, Smart Tv üzerinden izlenebilmektedir. BluTv 2021 yılı aylık ücreti 24.99TL'dir Yıllık paket ise aylık 9.90 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Çağatay Ulusoy
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