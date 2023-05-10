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Yeşilçam efsanesi Atla Gel Şaban'ın yıldızı Nevra Serezli'nin oğlu bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim

10.05.2023 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Nevra Serezli, Zihni Göktay ve Dinçer Çekmez gibi usta isimlerin yer aldığı Atla Gel Şaban da bulunuyor. Filmde Zehra karakterine hayat veren Nevra Serezli güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çekiyor. Sayısız fim ve dizide rol alan usta ismin oğlu da çok ünlü çıktı.

Yeşilçam efsanesi Atla Gel Şaban'ın yıldızı Nevra Serezli'nin oğlu bakın kim çıktı! Çok ünlü bir isim

Kemal Sunal’ın Niyazi karakterine hayat verdiği Atla Gel Şaban oyuncuları arasında yer alan usta oyuncu Nevra Serezli, Zehra karakterini canlandırıyordu. Serezli’nin oğlunun da ünlü bir isim olduğunu öğrenenler çok şaşırdı.

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1966’da Dormen Tiyatrosu'nda "Cengiz Hanın Bisikleti" oyunuyla profesyonel sanat hayatına başlayan Nevra Serezli'nin eşi Metin Serezli ile olan evliliğinden iki oğlu bulunuyor.

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Sayısı film ve dizide rol alan Nevra Serezli, Murat Serezli ve Selim Serezli’nin annesi.

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Annesi ve babası gibi oyuncu olan Murat Serezli'nin rol aldığı yapımlar arasında Böyle Bitmesin, Yalan Dünya, Sihirli Annem, Türk Malı, Hayat Bilgisi ve İşler Güçler de bulunuyor.

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Şimdilerde 53 yaşında olan ünlü isim Fox TV ekranlarında yayınlanan Savaşçı dizisinde Albay İbrahim Kopuz karakterine hayat verdi.

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Kuruluş Osman kadrosunda da yer alan Murat Serezli Usta Arius karakterini canlandırdı.

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