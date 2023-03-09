Sağlıklı ve kolay yemekler yapabileceğiniz en iyi buharlı pişiriciler

Buharlı pişiricilerle sağlıklı ve kolay yemek yapabilmek mümkün. Yemeklerinizi hem daha fazla bulaşık çıkarmadan hem kısıtlı süre içerisinde hazırlayabilirsiniz. Bırakın buharlı pişirici yemeğinizi hazırlasın, siz de o esnada işlerinizi halledin. Peki, en iyi buharlı pişirici hangisi? İsterseniz bunu yanıtlamadan önce buharlı pişiricilerin ne işe yaradıklarına ve nasıl kullanıldıklarına bir göz atalım ve sonrasında sizi en iyi modellerle baş başa bırakalım!

Buharlı pişirici ne işe yarar?

Eğer "Buharlı pişirici ne işe yarar?" diye merak ediyorsanız hemen yanıtlayalım. Buharlı pişiriciler, elektrikle çalışan ve yemekleri buharın ısısıyla pişirebilen cihazlar olarak karşınıza çıkar. Bu cihazların modellerine göre tek, iki, üç hatta dört çeşit yemeği oldukça kısa bir sürede hazırlayabilirsiniz. Ayrıca ekstra tencere ve tava gibi araçlara ihtiyaç duyulmadığı için yemeğinizi hazırladıktan sonra çok sayıda bulaşıkla da uğraşmanıza gerek kalmaz. İlave bir yağ eklemeden yemeklerinizi pişirebilir ve sağlıklı beslenmenin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

Peki, buharlı pişirici nasıl kullanılır? Ürünlerin haznelerinin içine yemeğinizi koymanız, su haznesini doldurmanız, süreyi ayarlamanız ve işlemi başlatmanız yeterli. Gerisini buharlı pişiriciye bırakabilirsiniz. Çoğu cihazda yemek bittiğinde çeşitli uyarı veya alarm sistemi bulunduğu için siz işlerinizi gönül rahatlığıyla hallederken yemekle ilgilenmenize gerek kalmaz.

Siz de bu muhteşem teknoloji karşısında heyecanlandıysanız özenle hazırladığımız buharlı pişirici önerilerine hemen göz atalım!

1. Kalabalık aileler için en iyisi: GoldMaster Steamcook Buharlı Pişirici

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Kalabalık bir aileniz varsa ya da çeşit çeşit yemekler hazırlamayı seviyorsanız işte karşınızda tüm ihtişamıyla GoldMaster Steamcook Buharlı Pişirici. 800 Watt güce sahip olan model, tam tamına 10 litre kapasitesiyle sizleri karşılıyor. Dilediğiniz malzemeleri kullanarak toplamda üç farklı yemeği aynı anda pişirebilir ve dilediğiniz pişme seviyesine göre zaman ayarı yapabilirsiniz.

Hızlı buhar üretimini sağlayan teknolojisi, yemekleri kurutmadan özenle pişirebiliyor. Ayrıca üründe pilav yapmak isteyenler için pirinç pişirilebilecek özel bir ek hazne de bulunuyor. Su ekleme bölümünden kolayca suyu ekleyebilir, malzemeleri hazneye yerleştirebilir ve tane tane pilavların tadını çıkarabilirsiniz!

2. Mama ve püre yapmak artık çok kolay: Philips Avent Scf870/20 Buharlı Pişirici

Bebekli aileleri böyle alalım. İşte karşınızda hayat kurtarıcı Philips Avent Scf870/20 Buharlı Pişirici! Bu model, sahip olduğu özellikleriyle bir buharlı pişiriciden çok daha fazlası. Cihazın üzerindeki güç ayarını kullanarak pişme seviyesini ayarlayabilir; meyve, sebze, balık veya eti kolayca pişirebilirsiniz.

Bu modelin en güzel kısmı ise blendera sahip olması. Pişirmeniz bittikten sonra başka bir araç gereç kullanmadan blenderi çalıştırabilir ve böylece hem doğal hem lezzetli bebek mamaları hazırlayabilirsiniz. Bir de şunu söylememiz gerek, model dik tasarıma sahip olduğu için diğer alternatiflerine göre son derece portatif ve mutfakta oldukça az yer kaplıyor.

3. Geniş kapasite ve üstün performans: GoldMaster Biofit Led Ekranlı Dijital Buharlı Pişirici GM7268D

BPA içermeyen GoldMaster Biofit Led Ekranlı Dijital Buharlı Pişirici GM7268D, geniş kapasiteli haznesi ve yüksek performansıyla bu listeye girmeyi sonuna kadar hak ediyor. 800 Watt güç, 10 litre kapasite, üç farklı yemeği aynı anda pişirebilme gibi birçok farklı özelliğiyle sağlıklı ve kolay yemekler yapabilmenizi sağlıyor.

Dijital zamanlayıcıya sahip olan model, yemek bittiğinde zil sesi ile sizi uyarıyor ve böylece vakit kaybetmenizi önlüyor. Üstelik otomatik sıcak tutma fonksiyonu sayesinde yemeğinizi de soğutmuyor. Ayrıca buzluktaki yemeklerinizi önceden çıkarmanıza da gerek yok. Cihazla donmuş gıdaların çözülmesini beklemeden tariflerinizi hazırlayabilirsiniz.

4. Buharlı pişiriciden daha fazlası: Cuisinart GRMC3E Cook In 5'i 1 Arada Çok Amaçlı Pişirici

Hem portatif hem çok fonksiyonlu bir ürün arayışındaysanız Cuisinart GRMC3E Cook In 5'i 1 Arada Çok Amaçlı Pişirici ile bir an önce tanışmalısınız. Kızartma ve ızgara da yapabilen buharlı pişirici kullanımı son derece kolay. 90 ila 220 derece arasında pişirme yapabilen ürünle birbirinden lezzetli tarifleri hazırlayabilirsiniz.

Ürünün cam kapaklı derin tavasıyla leziz soslar hazırlayabilir, mangal tadında yemekler yapabilir, gıdaları haşlayabilirsiniz. Pratik olduğu kadar kolay temizlenen bir buharlı pişirici tavsiyesine ihtiyaç duyuyorsanız ürüne mutlaka bir şans vermelisiniz.

5. Güçlü, portatif ve kullanışlı: Russell Hobbs Buharlı Pişirici

Geliştirilmiş buhar teknolojisiyle antioksidanların %85'e kadar sebzelerde kalmasını sağlayan Russell Hobbs Buharlı Pişirici, tam bir sağlık dostu! Ürünün üç farklı bölmesi sayesinde çeşit çeşit yemekler hazırlayabilirsiniz. "Ürünle pilavı nasıl yapacağım?" diye merak etmenize gerek yok çünkü modelin özel bir pilav kâsesi var.

Modelin en güzel yanlarından biri ise portatif yapısı ve temizliğinin kolay olması. Bölmeler iç içe eklenebildiği için ekstra yer kaplamıyor ve bulaşık makinesinde yıkanabiliyor. Model hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için buharlı pişirici yorumlarını inceleyebilir ve cihazı daha önce satın alıp kullanmış kişilerin tecrübelerinden faydalanabilirsiniz.

6. Çeşit çeşit yemek yapmayı sevenlere: Tefal VC2048 Ultra Kompakt Buharlı Pişirici

"Geniş aileler için de bir model yok mu?" diye sorarsanız işte karşınızda Tefal VC2048 Ultra Kompakt Buharlı Pişirici! Çok katmanlı pişirme sistemiyle tam 9 litre kapasiteye sahip olan model hem özel günlerinizde hem günlük kullanımlarınızda yanınızda. Patentli ultra kompakt tasarımı sayesinde başlıklar istiflenebiliyor ve böylece ürünü dilediğiniz her yere yanınızda götürebiliyorsunuz.

Ürünle balık, sebze veya et yemeklerinizi az yağ kullanarak 60 dakika içinde hazırlayabiliyorsunuz. Pişirme esnasında su eklenebilme özelliği olduğu için cihazı durdurmanıza gerek kalmıyor. Isıtırken aydınlatma, yumurtalar için özel altı oyuk ve BPA içermeyen bölmeler gibi birçok avantaj sunan modeli çok seveceksiniz!

7. Küçük mutfağı olanlar için: Tristar Buharlı Pişirici

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Mutfağınızın alanı büyük değilse ve buharlı pişirici için kısıtlı bir yere sahipseniz Tristar Buharlı Pişirici, bu sorununuzu çözebilir. Hafızasında tam yedi farklı önceden ayarlanmış pişirme programı bulunan cihazı LCD ekranını kullanarak kolayca kontrol edebilirsiniz. 2.2 litre geniş kapasitesi sayesinde on porsiyona kadar pilav pişirebilir, brokoli ve havuç gibi sebzeleri haşlayabilir, enfes lezzetler ortaya çıkarabilirsiniz.

Dijital zamanlayıcı ve toplamda 24 saate kadar sıcak tutma fonksiyonu ile severek kullanacağınız model, tam 900 Watt güçle çalışır. Kuru çalışma koruma sistemi sayesinde oluşabilecek kazaların önüne geçerek güvenliğinizi de düşünür.

8. Kullanışlı ve modern: H.Koenig Elektrikli Buharlı Pişirici VAP10

Paslanmaz çelik gövdesiyle oldukça dayanıklı olan H.Koenig Elektrikli Buharlı Pişirici VAP10, her türlü yemeğinizi kolayca hazırlayabilmenizi sağlıyor. Üç farklı bölmeye ve 9 litre kapasiteye sahip model, 800 Watt gücüyle yemekleri kısa sürede hazırlar. Sebze ve et yemeklerinizin yanında pilav da hazırlamak isterseniz özel pişirici kâseyi kullanabilirsiniz.

Sabah kahvaltılarında veya spordan geldiğinizde yumurta yemek isterseniz cihazın yumurta tutucuları yardımınıza koşuyor. Kullanıcı dostu tasarımıyla dikkat çeken model, aynı zamanda kaymaz ayaklara sahip. Böylece tezgâhınız ıslak bile olsa ürünü güvenle kullanabilirsiniz.

9. Bütçe dostu ve minimal: Bestron Buharlı Pişirici

Kısıtlı bir bütçeye sahipseniz ve bu doğrultuda bir cihaz arıyorsanız buharlı pişirici en ucuz modellerinden biri olan Bestron Buharlı Pişirici karşınızda! Cihazın1.5 litrelik kapasitesi sayesinde iki kişilik yemekler hazırlayabilirsiniz. Otomatik sıcaklık ayarı ile yemeklerinizi damak zevkinize göre pişirebilirsiniz. Ayrıca ısı yalıtımlı kulpları sayesinde modeli rahatça tutabilir ve dilediğiniz her yere taşıyabilirsiniz.

Modelin bir diğer artısı ise son derece kompakt tasarıma sahip olması. Minimal boyutu sayesinde mutfağınıza rahatlıkla yerleştirebilir ve küçük alanlarda bile cihazı kolaylıkla kullanabilirsiniz. Yemeğinizi yaptıktan sonra ise dilerseniz iç küvetleri ve cam kapağı bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz.

10. Alışılmışın dışında bir tasarım: Caso Buharlı Pişirici

"Farklı bir cihaz arıyorum ve mutfağımın şık görünmesine önem veriyorum." diyorsanız Caso Buharlı Pişirici sizi bekliyor! Paslanmaz çelikten üretilen model, zarif göründüğü kadar oldukça dayanıklı. Kök sebzelerden balığa kadar pek çok yemeği ürünle hızlıca hazırlayabilir ve eşsiz lezzetlere imza atabilirsiniz.

Eğer kahvaltılarda yumurta sizin için vazgeçilmezse ürünle tek seferde tam sekiz adet yumurtayı haşlayabilirsiniz. Üstelik pişirme süresini de ayarlayabilirsiniz. LED göstergesi, yapışmaz pişirme kâsesi ve şeffaf kapağıyla severek kullanacağınız ürüne bir şans vermeye ne dersiniz?