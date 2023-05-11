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Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

10.05.2023 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Benim için kahvenin en güzel hâli espresso!" diyorsanız doğru yerdesiniz. Büyük kahve makinelerine ihtiyaç duymadan birkaç dakika içinde espresso yapmak istiyorsanız espresso cezvesi kullanmayı tercih edebilirsiniz. İşte, espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri önerilerimiz!

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

İçindekiler

  • 1. Tek seferde dokuz fincan espresso hazırlayın: Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi
  • 2. En lezzetli kahveler için: Tohana Moka Espresso Cezvesi
  • 3. Bütçe dostu bir seçenek: Evonox Moka Pot Espresso Cezvesi
  • 4. Çizilmeye ve korozyona karşı dayanıklı: Nurgaz Campout Espresso Mocha Pot
  • 5. Şık tasarım: Grosche Milano Moka Pot
  • 6. İstediğiniz her yere yanınızda götürün: Pilipane Espresso Cezvesi
  • 7. Tek elinizle bile kullanabilirsiniz: Milu Espresso Makinesi
  • 8. 360 derece dönen taban tasarımı: Fditt Elektrikli Espresso Makinesi
  • 9. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilir: Dreamhigh Espresso Makinesi
  • 10. Tüm ocak türleriyle uyumlu: Easyworkz Diego Set Üstü Espresso Makinesi

Espresso cezveleri diğer adıyla moka potlar; ergonomik tasarımları, kolay kullanımları ve pratik şekilde temizlenebilmeleri sayesinde espresso severlerin sıklıkla tercih ettiği kahve demleme aletleri arasında yer alıyor. Siz de hiç uğraşmadan profesyonel bir barista gibi espresso ve espresso bazlı kahveler hazırlamak, böylece kahveye dışarıda fahiş fiyatlar ödemekten kurtulmak istiyorsanız içeriğimize mutlaka göz atmalısınız!

1. Tek seferde dokuz fincan espresso hazırlayın: Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

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Kocaman kahve makineleri ile uğraşmak zorunda kalmadan evinizin konforunda tam kıvamında espresso yapmak istiyorsanız Bialetti Moka Express Espresso Cezvesi aradığınız ürün olabilir. Kullananlardan tam not alan ürün 450 mililitrelik geniş hacmi sayesinde tek seferde dokuz fincana kadar kahve hazırlamanıza olanak tanır.

İndüksiyon ocak dışındaki tüm ocak türlerinde kullanabileceğiniz espresso cezvesi güvenlik valfi ile güvenli ve kolay şekilde kahve hazırlamanızı sağlar. Ürünün yapısını uzun süre koruyabilmesi için elde, deterjan kullanılmadan yıkanması tavsiye edilir. Siz de kendi evinizin baristası olmaya hazırsanız ürünle zaman kaybetmeden tanışmalısınız!

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2. En lezzetli kahveler için: Tohana Moka Espresso Cezvesi

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"Kendi kahvemi kendim hazırlamak istiyorum ancak espresso cezvesi nasıl kullanılır, bilmiyorum." diyorsanız hiç endişelenmenize gerek yok. Moka potların diğer ismiyle espresso cezvelerinin kullanımı oldukça basit. Öncelikle cezveyi orta bölümünden çevirerek açın. Filtre aparatını yerinden çıkararak cezvenin alt bölümünü yeterli miktarda su ile doldurun.

Filtre aparatına kahveyi ilave ederek aparatı yerine yerleştirdikten sonra üst demliği de takın ve moka potu ocağa alın. Yaklaşık 3-4 dakika boyunca suyu kaynattıktan sonra ocağı söndürüp kahvenizi servis edebilirsiniz. Pişirme yöntemi kadar pişirme ürününün de kahve lezzetine etki ettiğini düşünüyorsanız Tohana Moka Espresso Cezvesi'ni gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

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3. Bütçe dostu bir seçenek: Evonox Moka Pot Espresso Cezvesi

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

Şık tasarımıyla göz dolduran Evonox Moka Pot Espresso Cezvesi ekonomik fiyatlı ürünler arasındaki en iyi espresso cezvesi modellerinden biri. 180 mililitre hacme sahip cezve tek seferde üç fincan espresso hazırlamanıza olanak tanır. Kahvelerinizi kadifemsi ve güçlü bir dokuda pişirmenizi sağlayarak size tadı damağınızdan silinmeyecek deneyimler yaşatır.

Kahve yapmaya doyamayacağınız ürün ergonomik tasarımı sayesinde çok yer kaplamaz ve kolayca muhafaza edilir. Dilerseniz kamp ya da piknikler için de yanınızda taşıyabileceğiniz cezve ile her koşulda tam kıvamında kahve içebilmenin keyfini çıkarabilirsiniz.

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4. Çizilmeye ve korozyona karşı dayanıklı: Nurgaz Campout Espresso Mocha Pot

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

Yüksek kaliteli alüminyumdan özenle üretilen Nurgaz Campout Espresso Mocha Pot'u çizilmeye ve korozyona karşı dayanıklı olmasıyla uzun süre kullanılabilirsiniz. Tek seferde altı fincan espresso hazırlayabileceğiniz ürünü BPA içermemesi sayesinde gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Kahvenizi hazırladıktan sonra espresso cezvesini yalnızca su ile durulayarak kolayca temizleyebilirsiniz.

Evinizde en taze şekilde kahve yapmak istiyorsanız ocak üstü espresso cezvesinde kullanacağınız kahveyi kendiniz çekebilirsiniz. İdeal espresso lezzeti için kahve çekirdeklerini Türk kahvesinden biraz daha kalın olacak şekilde öğütebilirsiniz. Siz de hem kaliteli hem sağlam bir ürün arıyorsanız moka pota şans vermelisiniz!

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5. Şık tasarım: Grosche Milano Moka Pot

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

Grosche Milano Moka Pot ile espresso ve espresso bazlı kahveleri kolayca hazırlayabilirsiniz. Americano'dan macchiato'ya, latte'den cappuccino'ya, mocha'dan flat white'a kadar modunuza en uygun kahve seçeneği ile kahve molalarınızın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Şık tasarımıyla gözlerinizden kalpler çıkarak espresso cezvesini kullanmadığınız zamanlarda mutfağınızda sergileyerek şık bir görüntü de elde edebilirsiniz.

Kahve sever arkadaşlarınız için de iyi bir hediye opsiyonu olan ürünle tek seferde sekiz fincana kadar kahve hazırlayabilirsiniz. Siz de ödeyeceğiniz her kuruşu hak edecek bir cezve arayışındaysanız bu moka potu tercih edebilirsiniz.

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6. İstediğiniz her yere yanınızda götürün: Pilipane Espresso Cezvesi

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

Pilipane Espresso Cezvesi'ni 410 gramlık hafif tasarımı sayesinde yanınızda zorlanmadan taşıyabilir, kampta, piknikte ya da yürüyüş sonrasında kahvenizi en taze şekilde hazırlayabilirsiniz. Farklı ve modern tasarımıyla âdeta bir sanat eseri gibi görünen ürünün ergonomik sap dizaynı sayesinde pratik bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Paslanmaz çelikten üretilen moka potu uzun süre güvenle kullanmaya devam edebilirsiniz. Siz de espressonun tadına tam olarak doyacağınız bir moka pota sahip olmak istiyorsanız ürünü mutlaka denemelisiniz. Yalnız cezveyi denedikten sonra bir daha dışarıda espresso içmek istemeyebilirsiniz!

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7. Tek elinizle bile kullanabilirsiniz: Milu Espresso Makinesi

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

Espresso cezvesi ile kahve yapımı gözünüzü hiç korkutmasın! Milu Espresso Makinesi ile hiç zorlanmadan kendi kahvenizi hazırlayabilir ve kullanım sonrası makineyi zahmetsizce temizleyebilirsiniz. Pratikliğiyle gönlünüzü çalacak ürünü tek elle bile kullanabilirsiniz.

Ürünün beraberinde gönderilen temizlik fırçası, ölçü kaşığı ve taşıma çantası sayesinde dilediğiniz her yerde kahve yapmak için setten başka hiçbir şeye gereksinim duymazsınız. Siz de ömürlük kullanabileceğiniz, leziz kahveler hazırlamanıza yardımcı olacak kaliteli bir ürün arıyorsanız espresso cezvesini hiç tereddüt etmeden tercih edebilirsiniz.

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8. 360 derece dönen taban tasarımı: Fditt Elektrikli Espresso Makinesi

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

Elektrikli espresso cezvesi arayışındaysanız tercih edebileceğiniz ürünlerden biri Fditt Elektrikli Espresso Makinesi. Kahve yapmayı her zamankinden pratik hâle getirecek ürün, gıda maddeleriyle temasa uygun olan paslanmaz çelikten üretilir. 360 dönen taban tasarımı ile pratik bir kullanım imkânı tanır.

300 mililitre hacimli cezve hızlı bir kahve deneyimi vadetmesinin yanı sıra oldukça kolay şekilde temizlenmesiyle de tercih sebebi olur. Siz de elektrik olan her yerde kullanabileceğiniz ve eşsiz lezzette kahveler hazırlayabileceğiniz bir espresso cezvesine sahip olmak istiyorsanız ürünü deneyebilirsiniz.

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9. Yüksek kaliteli alüminyumdan üretilir: Dreamhigh Espresso Makinesi

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

Dreamhigh Espresso Makinesi, yüksek kaliteli alüminyum malzemeden üretilir. Ürün yalnızca 5 dakikada altı fincan espresso hazırlamanıza olanak tanır. Peki, espresso cezvede nasıl yapılır? Daha önce de bahsettiğimiz gibi moka potta kahve yapmak oldukça basit.

Öncelikle cezvenin alt bölümünü su, ortada yer alan filtre bölümünü kahve ile doldurarak ocağa alın. Cezvenin altındaki su ısınıp buharlaşmaya başladıkça demlenen kahve cezvenin üst demliğinde birikir. Böylece espressonuz tam kıvamında hazır olur. Siz de pratikliği ve lezzeti bir arada sunan bir kahve pişirme yöntemiyle tanışmak için moka potu deneyebilirsiniz.

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10. Tüm ocak türleriyle uyumlu: Easyworkz Diego Set Üstü Espresso Makinesi

Espressonun tadını sonuna kadar alacağınız en iyi espresso cezveleri

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Easyworkz Diego Set Üstü Espresso Makinesi, her ocak tipinde kullanılabilmesi sayesinde pratik bir kullanım sağlar. Estetik tasarımıyla da farkını ortaya koyan ürün manyetik paslanmaz çelikten üretilir. Bu sayede uzun ömürlü bir kullanım vadeder.

Kolay temizlenebilen espresso cezvesi bulaşık makinesinde de yıkanabilir. Güvenli bir kahve pişirme deneyimi sunan ürünün 24 aylık garanti süresi de bulunur. Siz de evinizde her içenin tekrar tekrar içmek isteyeceği lezzette kahveler demlemek istiyorsanız aradığınız ürün tam da karşınızda duruyor!

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