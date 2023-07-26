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Yeşilçam efsanesi Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de çok ünlü çıktı! Güzelliğiyle büyüledi

26.07.2023 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’a güzelliği ile damga vuran isimler arasında Gülşen Bubikoğlu da yer alıyor. Oyunculuğu ile büyük beğeni toplayan Bubikoğlu rol aldığı filmlerle hafızalara kazındı. Usta oyuncunun kardeşinin de çok ünlü olduğunu duyanlar kulaklarına inanamadı.

Ah Nerede, Evcilik Oyunu, Gırgıriyede Şenlik Var gibi yapımlarda rol alan usta oyuncu Gülşen Bubikoğlu unutulmaz isimler arasında yer alıyor. Güzelliği ve oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Bubikoğlu’nun kardeşi de çok ünlü çıktı.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

Fatih Kız Lisesi'nde okuyan Gülşen Bubikoğlu, babasını kaybettiği için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Dansçılık ve modellik yaparak geçinen yıldız, Ses Dergisi'nin yarışmasında ikinci olarak dikkatleri üzerine çekti.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Meğer Kemal Sunal'ın...

1973 yapımı Yaban filminde başrolde yer alarak büyük bir çıkış yakalayan Gülşen Bubikoğlu, duru güzelliğiyle bir anda izleyicilerin hayranlığını kazandı.

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Şimdilerde 68 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi Nilgün Bubikoğlu'nunda Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden olduğunu görenler şaşkına uğradı.

yeşilçam efsanesi gülşen bubikoğlunun kardeşi bakın kim çıktı

Gülşen Bubikoğlu'ndan 5 yaş küçük olan Nilgün Bubikoğlu, En Büyük Şaban filmiyle büyük çıkış yakaladı.

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Nilgün Bubikoğlu'nun rol aldığı yağımlar arasında Kadın Severse, Uzaylı Zekiye, Yetimlerin Türküsü, Sevgilerin En Güzeli ve Sarı Çiçek Sokağı da bulunuyor.

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun kardeşi de ünlü çıktı! Görenler hayret etti


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