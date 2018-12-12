Yeşilçam'ın büyüsünü temsil ediyordu! Kartal Tibet'in ünlü otomobili bulundu

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin izini sürdüğü araç Sinop’ta bir sanayi sitesinde kaderine terk edilmiş şekilde bulundu. Şaşaalı günlerine tekrar dönebilmesi için üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması ve restore edilmesi gereken otomobile büyük emek verilmesi gerekiyor.

Kaderine terk edilen aracı gün yüzüne çıkarıldı

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneğinin izini sürdüğü araç Sinop’ta bir sanayi sitesinde kaderine terk edilmiş şekilde bulundu. Şaşaalı günlerine tekrar dönebilmesi için üzerinde bulunan hacizlerin kaldırılması ve restore edilmesi gereken otomobile büyük emek verilmesi gerekiyor.

Reyhan (1969), Beklenen Şarkı (1971), Vukuat Var (1972), Bir Pınar Ki (1972), Bir Demet Menekşe (1973), Zambaklar Açarken (1973) gibi birçok filmde gördüğümüz KT (Kartal Tibet) plakalı araç için Ses dergisi, 8 Kasım 1969 tarihli yazısında “Sinema Artistleri İçinde En Lüks Otomobil Kartal Tibet’in” başlığını kullanır.

Yeşilçam’ın efsane ismi, 220 bin liraya satın aldığı Mercedes’i uzun yıllar kullanır. Alındığında beyaz renkte olan lakin 70’li yılların ortalarına doğru Rumelihisarı Mezarlığı’nın önünde bir taksiyle çarpışan aracın ön tarafı paramparça olur. Sigorta yetkilileri 25 bin lira civarında hasarın olduğunu tespit ederken, kaza esnasında aracı ne Kartal Tibet ne de yardımcı rollerde oyunculuk yapan şoförü İhsan Baysal'ın kullandığı belirlenir.

Bebek karakoluna çağrılan Kartal Tibet, ağlayarak “Beni affedin, bir cahillik yaptım” diye yalvaran Ersan Gökbayrak adında bir şahısla karşılaşır karakolda. Bu kişi otomobilin durduğu garajın gece bekçisidir. Gece içki içmiş ve Boğaz’da dolaştıktan sonra garaja dönerken Rumelihisarı Mezarlığı’nın başladığı yerde Chevrolet marka bir taksiye çarpar ve aracın ön tarafı ciddi hasar alır.

Kartal Tibet, çok sevdiği otomobilini Almanya’da tamir ettirir ve bu arada aracın rengi mavi olur. Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Kemal Sunal’ın Şark Bülbülü (1979) ve Çarıklı Milyoner (1983) filmlerinde Mercedes mavi rengiyle yer alır.

80’li yılların başında Levent’teki evinden çıkıp araca binmek üzereyken bölgede dispanser binası yapan Karadenizli bir müteahhit, otomobili kendisine satmasını ister Kartal Tibet’ten lakin olumlu yanıt alamaz. Dispanser inşaatı süresince annesinin çay ikramları dolayısıyla müteahhitle sıcak bir diyalog gelişir ve Kartal Tibet bir süre sonra aracı satmaya ikna olur.

Müteahhit Yılmaz Abdullahoğlu vasıtasıyla 1990’lı yılların başında Sinop’a getirilen Mercedes’e gereken özen gösterilmez zaman içinde.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği Başkanı Serkan Okay, "Yeşilçam’a Saygı" temalı aktiviteleri kapsamında bugüne kadar Türk sinemasında büyük yerleri olan birçok aracı gün yüzüne çıkardıklarını ifade ederek, “Kartal Tibet’in yıllarca kullandığı otomobili kesinlikle bulmak ve kendisiyle buluşturmak istiyorduk. İzine Sinop’ta ulaşınca çok heyecanlandık. Lakin geçtiğimiz yıllarda otomobile gereken özenin gösterilmemesi bizi klasik severler olarak çok üzdü. Buna rağmen hacizlerin kaldırılıp, otomobilin restore edileceğine inancımızı koruyoruz. Bu araç aynı zamanda Yeşilçam’ın büyüsünü de temsil eden çok büyük bir değerdir” dedi.