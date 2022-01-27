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Fatma Girik'e son veda! Ediz Hun'un sahnede zor anları! "Artık dört yapraklı yonca yok"

27.01.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fatma Girik'in cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Kar yağışı sebebiyle ertelenen cenaze töreni bugün gerçekleşti. Cemal Reşit Rey'de düzenlenen törende Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun duygu dolu bir konuşma yaptı. Hülya Koçyiğit açıklamasında "Artık dört yapraklı yonca yok" dedi.

Fatma Girik'e son veda! Ediz Hun'un sahnede zor anları! "Artık dört yapraklı yonca yok"

Son dakika... Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Fatma Girik hayata veda etti. Uzun yıllardır Muğla'nın Bodrum ilçesine yaşayan ve yaklaşık 6 ay önce tedavi için İstanbul'a gelen Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında yaşamını yitirdi. Fatma Girik'in ölüm nedeni Covid 19-a bağlı gelişen çoklu organ yetmezliği olarak açıklandı. Vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Fatma Girik'in cenaze bugün gerçekleşti.

79 yaşında vefat eden oyuncunun naaşı, Şişli Belediyesi Başkanlık Binası Fuaye Alanı’na getirildi. Şişli Belediyesi'ndeki törenden sonra Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda tören düzenlendi.

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik çok üzgün olduklarını belirterek, "Sözlerin bittiği andayız. Ablam buranın eski Belediye Başkanı. Bana da kısmet oldu burada 5 sene görev yapmak. Çok üzgünüz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bunu biz Muammer başkanımızla bu toplantıyı geçen ay ablamla beraber planlamıştık. Burada adı verilen bir kız yurduna açılışını yapacaktık. Bu toplantı olacaktı zaten. Çok enteresan o bunları görüyor olacaktı. Muhtemelen de şimdi görüyordur. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

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"İYİ Kİ ONUN KIZIYIM"

Fatma Girik'in manevi kızı Ahu Aşkar annesine olan duygularını paylaştı: "Anne şefkatiyle gözlerime baktı ellerime dokundu... Onun çocuğu olmamı istedi. Anneliği onda öğrendim. İyi ki annem oldu, iyi ki onun kızıyım. Gurur duyuyorum onunla. Onu çok seviyorum. O benim çınar ağacım."

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"ARTIK DÖRT YAPRAKLI YONCA YOK"

Hülya Koçyiğit konuşmasında "Sevgiliyle iyilikle bakardı... Cesur yürekli bir efsaneydi" dedi. Hülya Koçyiğit açıklamasında "Acı çok büyük çok taze. O Türk halkının kalbinde yaşayacak" dedi. Törende konuşan Girik'in yakın dostu Hülya Koçyiğit, "Memduh Ün'ü kaybettikten sonra bir türlü toparlanamadı. Dilerim Memduh’a kavuşmuştur. Artık dört yapraklı yonca yok" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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EDİZ HUN'UN ZOR ANLARI

Ediz Hun ise Girik'in konuşmasında dürüstlüğünden mertliğinden bahsetti. Ediz Hun açıklamasında "Dürüsttü, mertti! İnsanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil sarsılmaz duruştadır! Böyle bir kadındı. İnanın en yakınlarından biriyim, büyük bir kayıptır" dedi.

Nur Sürer de sahnede konuşma yaptı. Camdaki Kız ile ekranla olan Sürer açıklamasında "Ben hayatımda mavinin bu kadar güzel olduğunu düşünmemiştim. Gözlerine bakınca gördüm" dedi.

"İYİLEŞİP FİLM YAPMA HAYALİ VARDI"

Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda bulunan Fatma Girik'in menajeri Bircan Silan açıklamasında "Mavi direnişti benim için Fatma Girik. O kadar kapsamlı bir kadındı ki ne desem eksik kalır. Aşkın en güzelini de o yaşadı filmlerinin en güzellerini de o yaptı. Hasta yatağında film yapma hayali vardı. Suna Kıraç'ın hayatını yapmak istedik. Ama kısmet olmadı" dedi.

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Belediye önünde açıklama yapan oyuncu Nuri Alço ise, "Onun yeri hiçbir zaman doldurulamaz. Hep fakirin yanında, yaşlıların yanında oldu. Kendi iş hanını ipotek edip, işçilerin maaşını verdi. Hep işçilerin yanında olmuştur" dedi.

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"GİRİK'LE ÇALIŞMAKTAN BÜYÜK ONUR DUYDUM"

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Şişli Belediyesi eski başkanımız ve ülkemiz sinemasının duayen oyuncularından dev bir sanatçıya veda etmek için bir araya geldik. Fatma Girik'in zamansız gidişiyle derin bir üzüntü içerisindeyiz. Fatma Girik benim için çok önemli bir isimdi. Belediye başkanlığı döneminde kendisiyle çalışıyor olmaktan her zaman büyük bir onur duydum. 1994 seçimlerinde 1.5 ay boyunca sabah 07:00'den akşam 01:00'e kadar bütün Şişli'yi adım adım dolaştık. Usta sanatçılığı ve toplumsal içerikli filmleri ile milyonların gönlünde taht kurmuş bir isimdir" ifadelerini kullandı.

Ekran Alıntısı


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Anahtar Kelimeler:
Fatma Girik Hülya Koçyiğit
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