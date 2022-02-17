Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ve filmleri nelerdir?

Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın oyuncusu olarak bilinmektedir. Yeşilçam'da Gülşen Bubikoğlu, çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek seyircinin büyük beğenisini kazanmıştır. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünde yer aldığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Bubikoğlu'nun başarısı sadece ülke içiyle sınırlı kalmadı aynı zamanda ülkemizi yurtdışında da temsil etmiştir.
Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Bubikoğlu, Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. Baba tarafından Çerkes olan Gülşen Bubikoğlu'nun anne tarafı ise Arnavut kökenlidir. Oyuncu erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı. Okulu bıraktıktan sonra L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimleri aldı. 1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada ikinci olur ve sinemaya adım atar. Gülşen Bubikoğlu, kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü olarak başladı.
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi.
Yaban
Bitirimler Sosyetede
Mahçup Delikanlı
Yüz Lira ile Evlenilmez
Cici Kız
Reisin Kızı
Ayrı Dünyalar
Yaz Bekarı
Şafakta Buluşalım
Üç Kağıtçılar
Ah Nerede
Evcilik Oyunu
Kader Bağlayınca
Sıralardaki Heyecan
Ne Umduk Ne Bulduk
Baş Belası
Ah Bu Gençlik
Ölmeyen Şarkı
Bizim Kız
İşte Bizim Hikayemiz
Vahşi Gelin
Mücevher Hırsızları
Canikom Bahar
Renkli Dünya
Tanrı'ya Feryat
Gırgıriyede Şenlik Var
Gırgıriye
1982 Görgüsüzler
Leyla ile Mecnun
O Kadın Gönül
Kördüğüm
Gırgıriyede Cümbüş Var
İhtiras Fırtınası
Gırgıriyede Büyük Seçim
Alev Alev
Paramparça
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