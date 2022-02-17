Yeşilçam'ın en güzel kadını Gülşen Bubikoğlu kimdir? Gülşen Bubikoğlu kaç yaşında ve filmleri nelerdir?

Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın oyuncusu olarak bilinmektedir. Yeşilçam'da Gülşen Bubikoğlu, çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek seyircinin büyük beğenisini kazanmıştır. Gülşen Bubikoğlu'nun başrolünde yer aldığı filmler çok sevilmiş ve büyük gişe başarıları yakalamıştır. Bubikoğlu'nun başarısı sadece ülke içiyle sınırlı kalmadı aynı zamanda ülkemizi yurtdışında da temsil etmiştir.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU KİMDİR?

Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Bubikoğlu, Fatih Kız Lisesi'nde eğitim gördü. Baba tarafından Çerkes olan Gülşen Bubikoğlu'nun anne tarafı ise Arnavut kökenlidir. Oyuncu erken yaşta babasını kaybedince okulu bırakmak zorunda kaldı. Okulu bıraktıktan sonra L.C.C Kültür Merkezi'nde bir yıl lisan, mankenlik ve dans eğitimleri aldı. 1973 yılında Ses Dergisi'nin açmış olduğu yarışmada ikinci olur ve sinemaya adım atar. Gülşen Bubikoğlu, kariyerine, Erler Film öncülüğünde Türker İnanoğlu'nun 1973 yılı yapımlı Yaban filminde başrolü olarak başladı.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU EVLİ Mİ?

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında Türker İnanoğlu ile birlikte gizli bir düğünle Kemal Utku'nun evinde evlendi.

GÜLŞEN BUBİKOĞLU FİLMLERİ

Yaban

Bitirimler Sosyetede

Mahçup Delikanlı

Yüz Lira ile Evlenilmez

Cici Kız

Reisin Kızı

Ayrı Dünyalar

Yaz Bekarı

Şafakta Buluşalım

Üç Kağıtçılar

Ah Nerede

Evcilik Oyunu

Kader Bağlayınca

Sıralardaki Heyecan

Ne Umduk Ne Bulduk

Baş Belası

Ah Bu Gençlik

Ölmeyen Şarkı

Bizim Kız

İşte Bizim Hikayemiz

Vahşi Gelin

Mücevher Hırsızları

Canikom Bahar

Renkli Dünya

Tanrı'ya Feryat

Gırgıriyede Şenlik Var

Gırgıriye

1982 Görgüsüzler

Leyla ile Mecnun

O Kadın Gönül

Kördüğüm

Gırgıriyede Cümbüş Var

İhtiras Fırtınası

Gırgıriyede Büyük Seçim

Alev Alev

Paramparça

