Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Aydan Şener ünlü dizinin kadrosunda! "Müjgan" karakterini canlandıracak

Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener yeni bir proje ile anlaştı. Aydan Şener Kanal D' de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisinde canlandıracağı "Müjgan" rolü ile izleyici karşısına çıkacak.

DİZİDE DE TÜRKİYE GÜZELİ SEÇİLİYOR

1981 yılında Türkiye güzeli eçilen usta oyuncu Aydan Şener, Üç Kız Kardeş dizisinde de canlandırdığı Müjgan karakteri ile yine gençlik yıllarında Türkiye güzeli seçiliyor. 58. bölümünde diziye dahil olacak olan Aydan Şener, oğlu için Ayvalık’a taşınan bir anne olarak karşımıza çıkacak.

MÜJGAN VARNALI KARAKTERİ

1970 Türkiye güzeli. Bugün ellili yaşlarında. Güzelliğinden zerre kaybetmemiş, asaleti ve zarafetiyle görenleri kendine hayran bırakan bir kadın. Kariyerini arka plana atarak genç yaşta evlilik yapan Müjgan (Aydan Şener) yıllar sonra oğlu ile birlikte yeni bir hayat kurmak için Ayvalık’a taşınır ve Kalender Ailesi ile yolları kesişir.

ÜÇ KIZ KARDEŞ KONUSU

Türkan, Dönüş ve Derya... Biri güzelliği, biri uysallığı, diğeri de asiliğiyle dillere destan, birbirlerine delicesine bağlı üç kız kardeş... Yaşıtları gibi basit hayaller kurarken ne geçmişlerindeki gölge onların peşini bırakacak, ne de talihleri onlardan yana olacaktır.



