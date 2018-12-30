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Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Songül Ülkü şimdilerde ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

Bir dönem Yeşilçam ve televizyon dünyasına damgasını vuran Songül Ülkü uzun bir aranın ardından İstanbul'da görüntülendi. İşte Songül Ülkü'nün son hali.

Yeşilçam'ın güzel oyuncusu Songül Ülkü şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'a bir dönem damga vuran Songül Ülkü uzun süre sonra görüntülendi. 20 yıldır Muğla’da yaşadığını ve mesleğini çok sevdiği için artık İstanbul’a gelip gitmeyi düşündüğünü söyleyen Songül Ülkü, “Beni 20 yıl önce bu piyasadan küstürdüler, ben de Muğla’ya yerleştim, şimdi dönme aşamasındayım.

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KOSGEB’den kredi başvurusu yaptım, onunla tiyatro oyunu hazırlayacağım, olmadık eleştiriler ile beni uzaklaştırdılar ama ben de işimi çok özledim, Cihangir’de evim var onu kiraya vermeye geldim burada bazı cast ajansları var onlarla görüştüm, ekranlara dönmeye hazırlanıyorum” dedi.

“SİGORTAM DA YATMAMIŞ”

Ülkü işini sanat için yaptığını söylerken yaşadığı üzüntüyü de şu sözlerle paylaştı: “Yıllarca sinema ve ekranlara hizmet verdim, kendimce birikim yaptım, paramı tuttum, bizler para için sanat yapmadık, sadece meslek aşkı için oynadık, ama yalnızca bir şeye üzüldüm, çalışırken setlerde hiç sigortamız yapılmamış, emeklilik için sigortaya başvurdum, yatan hiç sigorta primim yok, şimdiki oyuncular bu imkanların kıymetini bilsin.” (Sözcü)

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