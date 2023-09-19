Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torununu gören şaştı kaldı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı

Türk sinemasına damga vuran isimler arasında yer alan Bilal İnci rol aldığı yapımlarla unutulmaz oyunculardan biri oldu. 1964 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve film sığdıran usta oyuncunun torunu da çok ünlü bir isim çıktı.

Dönüş, Bir Türk'e Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Battal Gazi'nin Oğlu gibi filmlerde rol alan Bilal İnci, Akasya Durağı’nda rol alan Ayça İnci’nin dedesidir.

Akasya Durağı dizisinde şoför Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci sevilen birçok dizide boy göstermiş.

En son Üç Kız Kardeş'te rol alan İnci, Karagümrük Yanıyor, Cabbar, Böyle Mi Olacaktı’nın kadrosunda da yer almış.

Şimdilerde 45 yaşında olan Ayça İnci sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.



