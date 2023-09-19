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  4. Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torununu gören şaştı kaldı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı

Yeşilçam'ın kötü adamı Bilal İnci'nin torununu gören şaştı kaldı! Akasya Durağı'nın yıldızı çıktı

19.09.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Bilal İnci hayat verdiği kötü adam karakterleri ile hafızalara kazınmıştı. Usta oyun Kemal İnci’nin kardeşi olan Bilal İnci’nin torunu da çok ünlü bir isim çıktı. Akasya Durağı’nın yıldızını görenler çok şaşırdı.

Türk sinemasına damga vuran isimler arasında yer alan Bilal İnci rol aldığı yapımlarla unutulmaz oyunculardan biri oldu. 1964 yılında başladığı oyunculuk kariyerine sayısız dizi ve film sığdıran usta oyuncunun torunu da çok ünlü bir isim çıktı.

bilal incinin torunu bakın kim çıktı

Dönüş, Bir Türk'e Gönül Verdim, Ala Geyik, Büyük Yemin, Beyaz Mendil, Battal Gazi'nin Oğlu gibi filmlerde rol alan Bilal İnci, Akasya Durağı’nda rol alan Ayça İnci’nin dedesidir.

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Akasya Durağı dizisinde şoför Leyla karakterine hayat veren Ayça İnci sevilen birçok dizide boy göstermiş.

bilal incinin torununu gören şaştı kaldı

En son Üç Kız Kardeş'te rol alan İnci, Karagümrük Yanıyor, Cabbar, Böyle Mi Olacaktı’nın kadrosunda da yer almış.

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Şimdilerde 45 yaşında olan Ayça İnci sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

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