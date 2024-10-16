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  4. Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazındı... Lale Belkıs son haliyle gündem oldu! Vasiyeti de ortaya çıktı

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazındı... Lale Belkıs son haliyle gündem oldu! Vasiyeti de ortaya çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
16.10.2024 07:38
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Yeşilçam'da hayat verdiği kötü kadın karakterleri ile hafızalarımıza kazınan Lale Belkıs uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor. Şimdilerde 85 yaşında olan ünlü isim son haliyle gündem oldu. Lale Belkıs'ın vasiyeti de ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın kötü kadını olarak hafızalara kazındı... Lale Belkıs son haliyle gündem oldu! Vasiyeti de ortaya çıktı

Yeşilçam'ın kötü kadınlarından biri olarak hafızalara kazınan Lale Belkıs şimdi de son haliyle gündem oldu. Bir süredir gözlerden uzakta sakin bir yaşam süren ünlü isim geçtiğimiz aylarda vasiyetini açıklamıştı.

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VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde 85 yaşında olan Lale Belkıs; "Moda’daki evimi sanat müzesi yapıyorum, evimi yoksul çocuklara bırakıyorum. Kimsem yok, yalnızım. Kalabalık bir ailem vardı ama maalesef yaptıklarıyla hepsinin notunu verdim. Fakir değilim ama zengin de değilim" demişti.

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Zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Lale Belkıs'ın son haline; 'çok güzel', 'yıllar ona yaramış', 'değişmeyen güzelliği var' gibi yorumlar yapıldı.

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ŞAŞIRTAN KÜRTAJ İTİRAFI!

Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dönemin dikkat çeken oyuncularının başında gelen Lale Belkıs kürtaj itirafıyla da çok konuşulmuştu. 'Çocuk yapmaya vaktim yoktu' diyen ünlü isim '10 defa kürtaj oldum' demişti.

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Lale Belkıs; 1960 yılında Lale Oraloğlu'nun aracılığıyla tiyatroya başladı. 1962'de oyuncu Pekcan Koşar ile evlendi. Koşar'la evlendikten sonra "Evlilik Dolabı", "Boeing Boeing", "Becerikli Kaynana" gibi tiyatro oyunlarında rol adı.

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Sanatçı ayrıca, Oraloğlu Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gong Tiyatrosu ve Küçük Tiyatro guruplarında çalıştı. Belkıs mankenlikten sonra tiyatro oyunculuğunda da olumlu eleştiriler aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Lale Belkıs yeşilçam
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