Yeşilçam'ın sarışın güzeli Itır Esen sağlık durumunu açıkladı! Ünlü isimler yalnız bırakmadı

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımlarından olan Gülen Gözler ve Aile Şerefi filmlerinde güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri olan Itır Esen sayısız başarılı projede yer aldı. Usta oyuncu geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yaptığı paylaşımla ameliyat olacağını açıklamıştı.

"Geri döndüm" diyen Itır Esen paylaşımına "Çok büyük iki ameliyat uzun bir hastane ve iyileşme sürecinden sonra nihayet sevgili doktorlarım ve sevenlerimin hem dua hem de sonsuz desteğiyle temmuzdan kasıma ulaştım. Herkese binlerce teşekkürler" notunu düştü.

Itır Esen'in paylaşımına yorum yapanlar arasında Yargı dizisinin yıldızı Kaan Urgancıoğlu ve Kızılcık Şerbeti'nde Fatih'e hayat veren Doğukan Güngör de yer aldı.







