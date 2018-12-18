MAGAZİN

Yeşilçam'ın ünlü isimleri meğer Ayşen Gruda'yla kardeşmiş!

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.12.2018 13:51 | Son Güncelleme

Yeşilçam'ın usta ismi Ayşen Gruda'nın, kız kardeşinin de Yeşilçam ünlüsü olduğunu çok az kişi biliyor. Bu akrabalık ilişkisi sizi çok şaşırtacak!

Türkiye'nin akraba olan ünlü isimleri...

Akraba olan ünlü isimler

Şener Şen - İnci Şen

Şener Şen - İnci Şen

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya

Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya

Kız kardeş

Kız kardeş
Ayben Erman, Ayten Erman, Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

İNTİZAR- YILDIZ TİLBE

İNTİZAR- YILDIZ TİLBE

Halil Kut - Burak Kut

Halil Kut - Burak Kut

Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi

Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.

Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.

Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe

Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.

Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak

Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak

Şevket Avşar - Yalçın Avşar

Şevket Avşar - Yalçın Avşar

Ayfer Feray - Günfer Feray

Ayfer Feray - Günfer Feray

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil

Jale Altuğ - Şevket Altuğ

Jale Altuğ - Şevket Altuğ

Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari

Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç

Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel

Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu

Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli

Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor

Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor

Mehmet Sevigen - Selen Sevigen

Mehmet Sevigen - Selen Sevigen

Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu

Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu

Muharrem Gürses - Atilla Arcan

Muharrem Gürses - Atilla Arcan

Macit Flordun - Tardu Flordun

Macit Flordun - Tardu Flordun

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay

Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay

Çetin Tekindor - Ayça Tekindor

Çetin Tekindor - Ayça Tekindor

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
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Anahtar Kelimeler:
ayşen gruda kardeş yeşilçam

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