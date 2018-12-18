Yeşilçam'ın ünlü isimleri meğer Ayşen Gruda'yla kardeşmiş!

Türkiye'nin akraba olan ünlü isimleri...
Akraba olan ünlü isimler
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa - Zeki Alasya
Kız kardeş
Ayben Erman, Ayten Erman, Ayşen Erman (Gruda soyadını, sanatçı eşi Yılmaz Gruda'dan alır)
Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
Gülşen Bubikoğlu, Cüneyt Özdemir'in kayınvalidesi
Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
Mimar, yazar Aydın Boysan, sinema ve dizi oyuncusu Haldun Boysan'ın babasıdır.
Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe
Genç oyuncu Çağkan Çulha da 70'li yıllara damga vuran ve 1990'da kansere yenilen Mine Mutlu'nun işadamı Ünal Çulha'dan olan oğlu. Mutlu'nun kızı, Çağkan'ın kardeşi Büşra Çulha da oyunculuk yapıyor.
Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak
Şevket Avşar - Yalçın Avşar
Ayfer Feray - Günfer Feray
Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel
Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil
Jale Altuğ - Şevket Altuğ
Aliye Uzuntağan - Ayşecan Tatari
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
Besteci Sait Ergenç - Halit Ergenç
Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel
Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu
Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun
Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal
Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy
Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu
Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli
Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor
Mehmet Sevigen - Selen Sevigen
Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu
Muharrem Gürses - Atilla Arcan
Macit Flordun - Tardu Flordun
Çağrı Katre Türkay - Tuvana Türkay
Çetin Tekindor - Ayça Tekindor
İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
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