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Yeşilçam’ın usta oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

Kemal Sunal filmlerinin unutulmaz oyuncusu Abdi Algül, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Sanat dünyasını sarsan acı haberi Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Abdi Algül vefat etti!

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Abdi Algül'ün vefat ettiğini duyurdu.

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“YAŞLILIK MAAŞI İLE GEÇİNİYORDU”

Usta oyuncunun maddi sıkıntılar içinde yaşadığını dile getiren Onur Akay, “Kemal Sunal'ın ‘Tokatçı' filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 86 yaşındaki Abdi Algül'ü kaybettik. Eşi ile birlikte Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde, Kemal Sunal'ın ‘Sakar Şakir' isimli filminde senaryo gereği yanan bakkal dükkânının yanında, çok zor şartlarda ikamet eden Abdi Algül, sadece 3 aylık yaşlılık maaşı ile geçinmeye çalışıyordu ve maddi sıkıntılar içinde yaşıyordu” şeklinde konuştu.

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Abdi Algül Kimdir?

Kemal Sunal'ın ‘Tokatçı' filminde canlandırdığı ‘Kara Borsacı' karakteri ile hafızalarda yer eden ve 170'e yakın filmde rol almış ve filmlerinde daha çok kötü adam rollerini canlandırmıştı. Algül, Kemal Sunal’ın en çok dayak yediği kişi olarak da bilinir.

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