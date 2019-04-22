Mynet Trend

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar’dan şaşırtan itiraf

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.04.2019 10:52 | Son Güncelleme

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’a konuştu. Çağlar Fatma Girik ile ilgili itirafıyla şaşırttı!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar’dan şaşırtan itiraf

Türkan Şoray’dan Filiz Akın’a ve Hülya Koçyiğit’ten Fatma Girik’e kadar, Türk sinemasının en önemli kadın oyuncuları ile başrol oynayan Yeşilçam’ın usta jönlerinden Engin Çağlar, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’la Yeşilçam Sokak’ta bir araya geldi ve Akay’ın sorularını yanıtladı.

Çağlar, Aydınlık Gazetesi’nin kültür sanat sayfasında bugün yayımlanan söyleşide, Türkan Şoray'la ilgili itirafta bulunurken, Fatma Girik’le olan öpüşme sahnesini anlattı.

"36 KERE ÖPÜŞTÜK!

“İlk filminiz Öksüz’de Fatma Girik’i 36 kere öptüğünüz söyleniyor” söyleniyor sorusu üzerine Engin Çağlar, “Öpüşme yapamadığımızdan değil. O sahne bir gün sürdü. 36 kere öpüştük, bir keresi beğenildi değil. Yani 36 sahne çektik.” açıklamasını yaptı.

Türkan Şoray’la sette yaşadığı tartışmayı ise ilk kez anlatan Çağlar, “Günah bende mi’ filminde Türkan Şoray’la sürtüşmemiz oldu. Öyle bir kalbini kırdık Türkan’ın. Daha sonra Türkan Şoray’la karşılıklı bir film teklifi daha geldi. Türkan’la muhabbetimiz bitmişti ama filmde öyle olmuyor. Sevgili oynuyorsunuz. Yan yana, can cana, ele ele, göz göze... Onu da çektik ama ondan sonraki projelerde Türkan benle oynamak istemedi. O istemeyince bende bir daha Türkan’la oynamak istemedim” dedi.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Striptiz kulübünde yaptığını itiraf etti! Mahkeme tarzı olay olduStriptiz kulübünde yaptığını itiraf etti! Mahkeme tarzı olay oldu
Yeni Gelin net konuştu: SoyunmamYeni Gelin net konuştu: Soyunmam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Engin Çağlar Fatma Girik türkan şoray

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Asker eğlencesinde kan aktı!

Asker eğlencesinde kan aktı!

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Kahkahaları eleştirilmişti. Bakın ne dedi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Bomba iddia! Eşinden boşanır boşanmaz...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cardi B itiraf etti; mahkemeye çıktı!

Striptiz kulübünde yaptığını itiraf etti! Mahkeme tarzı olay oldu

Jessica May: Reyting için soyunmam

Yeni Gelin net konuştu: Soyunmam

Adele boşanıyor! Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

Kocasına öyle bir tazminat ödeyecek ki...

Okan Bayülgen hangi kanalda program yapacak? Sosyal medyadan duyurdu

Okan Bayülgen'in yeni kanalı belli oldu!

Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Kim Kardashian ilk kez gösterdi

Eser Yenenler ve Berfu Yıldız evlendi

Bebek haberinden sonra apar topar evlendiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.