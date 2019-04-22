Yeşilçam’ın usta oyuncusu Engin Çağlar’dan şaşırtan itiraf

Türkan Şoray’dan Filiz Akın’a ve Hülya Koçyiğit’ten Fatma Girik’e kadar, Türk sinemasının en önemli kadın oyuncuları ile başrol oynayan Yeşilçam’ın usta jönlerinden Engin Çağlar, ses sanatçısı ve yazar Onur Akay’la Yeşilçam Sokak’ta bir araya geldi ve Akay’ın sorularını yanıtladı.

Çağlar, Aydınlık Gazetesi’nin kültür sanat sayfasında bugün yayımlanan söyleşide, Türkan Şoray'la ilgili itirafta bulunurken, Fatma Girik’le olan öpüşme sahnesini anlattı.

"36 KERE ÖPÜŞTÜK!

“İlk filminiz Öksüz’de Fatma Girik’i 36 kere öptüğünüz söyleniyor” söyleniyor sorusu üzerine Engin Çağlar, “Öpüşme yapamadığımızdan değil. O sahne bir gün sürdü. 36 kere öpüştük, bir keresi beğenildi değil. Yani 36 sahne çektik.” açıklamasını yaptı.

Türkan Şoray’la sette yaşadığı tartışmayı ise ilk kez anlatan Çağlar, “Günah bende mi’ filminde Türkan Şoray’la sürtüşmemiz oldu. Öyle bir kalbini kırdık Türkan’ın. Daha sonra Türkan Şoray’la karşılıklı bir film teklifi daha geldi. Türkan’la muhabbetimiz bitmişti ama filmde öyle olmuyor. Sevgili oynuyorsunuz. Yan yana, can cana, ele ele, göz göze... Onu da çektik ama ondan sonraki projelerde Türkan benle oynamak istemedi. O istemeyince bende bir daha Türkan’la oynamak istemedim” dedi.

