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  4. Yeşilçam’ın usta oyuncusu Oktay Yavuz yoğun bakıma kaldırıldı

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Oktay Yavuz yoğun bakıma kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Sosyal medya sayfasından duyurduğu ölüm haberlerinden dolayı magazin camiasından 'Felaket tellalı' lakabıyla anılan ses sanatçısı Onur Akay, Yeşilçam’ın emektar oyuncularından Oktay Yavuz’un, Almanya’da bir hastanede uyutulduğunu duyurdu

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Oktay Yavuz yoğun bakıma kaldırıldı

Onur Akay, Yeşilçam'dan üzücü bir haber verdi. Akay, Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Oktay Yavuz'un yoğun bakımda uyutulduğunu duyurdu. 10 sene önce çıkan vefat ettiği yönündeki haberlerin doğru olmadığını da yazan Akay, “Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Oktay Yavuz, dün sabah yaşadığı Almanya'da hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateş ve nefes darlığı çeken usta oyuncumuzun durumu ağır ve yoğun bakımda uyutuluyor. Bu mübarek günlerde dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullandı.

OKTAY YAVUZ KİMDİR?

Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri’de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer almıştır. 1974 yılında Almanya'ya yerleşen usta oyuncunun, Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkı sağlamıştır. Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında birçok fotoroman yapımları da olan Oktay Yavuz, 500'ün üstünde sinema filminde rol almıştır.

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1974'ten sonra ise Türkiye'ye izine geldiği dönemlerde bazı filmlerde rol alan usta oyuncu, daha sonra gelen teklifleri geri çevirmesinin sebebini ise, “Arkadaşlarımın 6 aydır işsiz olduğunu gördükten sonra, o roller bana teklif edilse bile kabul edemem” sözleri ile açıklamıştı.

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