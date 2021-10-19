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Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni ünlü şarkıcı çıktı! Hepimiz tanıyormuşuz!

19.10.2021 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın yakışıklı aktörlerinden Kadir İnanır, Türk sinemasının efsane isimleri arasında yer alıyor. Usta oyuncu Kadir İnanır'ın yeğeni de ünlü çıktı. Kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız...

Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni ünlü şarkıcı çıktı! Hepimiz tanıyormuşuz!

Selvi Boylum Al Yazmalım, Yabancı, Baldız, Bir Yudum Sevgi ve Yarınsız Adam gibi sayısız projede başrol oyuncusu olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın yeğeninin, ünlü şarkıcı Soner Arıca olduğunu biliyor muydunuz?

Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni ünlü şarkıcı çıktı! Hepimiz tanıyormuşuz!

Tıpkı akrabası Kadir İnanır gibi Ordu'nun Fatsa ilçesinde dünyaya gelen Soner Arıca, teknik direktör Erdoğan Arıca ve oyuncu Levent İnanır'ın kardeşidir. Arıca, ayrıca Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır'ın da yeğenidir.

Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni ünlü şarkıcı çıktı! Hepimiz tanıyormuşuz!

İlkokulu Fatsa'da okuyan Soner Arıca, liseyi ise İstanbul Şişli'de okudu. Marmara Üniversitesi'nde İktisat okuyan Arıca, 1986 yılında mankenlik yapmaya başladı. 1992 yılında ise mankenliği bıraktı.

Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni ünlü şarkıcı çıktı! Hepimiz tanıyormuşuz!

Mankenliği bıraktığı yıl 'Bir Umut' isimli ilk albümünü çıkaran Arıca, tiyatroyla da ilgilendi. Kanlı Nigar ve Çılgın Yenge gibi birçok oyunda yer aldı.

Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni ünlü şarkıcı çıktı! Hepimiz tanıyormuşuz!

Soner Arıca, mankenlik, müzik ve tiyatro kariyerinin ardından yazarlığa soyundu ve 2005 yılında 'Belki de Hiç Unutmadım' adını verdiği ilk romanını yayınladı.

Yeşilçam'ın yakışıklı yıldızı Kadir İnanır'ın yeğeni ünlü şarkıcı çıktı! Hepimiz tanıyormuşuz!

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Kadir İnanır
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