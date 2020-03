Yeşilyurt Belediyesi korona virüs önlemlerini arttırdı

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında, Destek Müdürlüğü uhdesinde gerçekleşen ve canlı yayınlanan ihalelere katılanlara maske ve eldiven dağıttı.

Korona virüs (Covid-19) salgınının daha geniş kesimlere yayılmaması önlemek adına Yeşilyurt’un her noktasında ciddi tedbirler aldıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Salgınla mücadeleyi büyük bir kararlılık ve ciddiyetle sürdürmekteyiz. Can kayıplarının artmaması için hijyen kurallarına harfiyen uymalıyız, evden çıkmamalıyız ve sosyal mesafemizi ayarlamalıyız” dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüse karşı tüm vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyen Başkan Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak gerek kendi içimizde gerekse de ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Destek Müdürlüğümüz uhdesinde düzenlenip, sosyal paylaşım sitelerimizden canlı yayınlanan ihale toplantılarımıza iştirak eden firma yöneticilerimize ve belediye personellerimize maske ve eldiven dağıttık. Toplantıya katılanların arasında sosyal mesafeyi ayarlayıp, bir metre kurallarını yerine getirdik. Hizmet Binalarımızın farklı noktalarına uyarı levhalarımızın yanı sıra dezenfektan kutularını yerleştirdik. Binalarımızı ziyaret eden herkesi kolonya ile karşılıyoruz. Personellerimize maske ve eldiven dağıttık. Tedbir bizden takdir Allah’tan ” diye konuştu.