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Yeşilyurt Belediyesi’nden muhtarlara temizlik malzemesi

MALATYA HABERLERİ  | 06.04.2020 18:17 | Son Güncelleme

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgınını bertaraf etmek ve yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, muhtarlara, kolonya, maske ve eldivenlerin bulunduğu sağlık kitlerini teslim etti.Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bizzat kendisinin teslim ettiği malzemeler ile korona virüs önlemi kapsamında muhtarlara yardımcı olmak istediklerini belirterek, “Mahalle muhtarlarımızla her zaman çok güçlü iletişim ve diyaloga sahibiz.

Yeşilyurt Belediyesi’nden muhtarlara temizlik malzemesi

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgınını bertaraf etmek ve yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında, muhtarlara, kolonya, maske ve eldivenlerin bulunduğu sağlık kitlerini teslim etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bizzat kendisinin teslim ettiği malzemeler ile korona virüs önlemi kapsamında muhtarlara yardımcı olmak istediklerini belirterek, “Mahalle muhtarlarımızla her zaman çok güçlü iletişim ve diyaloga sahibiz. Muhtarlarımızın hizmetlerini her zaman takdirle karşılıyoruz. Halkımıza sunduğumuz kaliteli hizmetlerde muhtarlarımızın çok büyük emekleri vardır” ifadelerini kullandı.
E-devlet üzerinden maske ve eldiven dağıtımına bugün başladığını bildiren Başkan Çınar, “Bizlerde elimizdeki sağlık kitlerini dağıtarak bu çalışmaya destek olmaya çalışıyoruz. Dezenfektan ve temizleme çalışmalarımız başta olmak üzere ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize devletimizin şefkatli elinin ulaşmasını sağlayacak tüm hizmetlerimizin hayata geçmesinde destek ve katkılarını bizlerden esirgemeyen mahalle muhtarlarımızı tek tek ziyaret ederek içerisinde kolonya, maske ve eldiven olan sağlık kitlerimizi teslime ettik. Biyolojik bir salgın olan virüs ne yazık ki çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgının bir önce kontrol altına alınması; evden çıkmamak, sosyal mesafeyi korumak ve hijyen kurallarına uymakla gerçekleşecektir. Bu virüs illetinden hep birlikte mücadele ederek kurtulacağız, bizlerde her türlü önlem almaya devam edeceğiz. Ancak hemşehrilerimizden ricamız, bu işi ciddiye alalım, lütfen zorunlu haller dışında dışarıya çıkmayalım, çıktığımız zamanda sosyal mesafeyi koruyup maskelerimizi mutlaka takalım. Sabır, tevekkül ve inançla bu süreci atlatıp, daha güzel yarınlarda hep birlikte bir arada olacağız. Cenabı Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun” diye konuştu.
Mahalle muhtarları da sağlık kitlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

Yeşilyurt Belediyesi’nden muhtarlara temizlik malzemesi

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